[스포츠한국 조성진 기자] 시계제작산업의 오스카 상으로 불리는 ‘제네바 시계 그랑프리(Grand Prix d'Horlogerie de Geneva, GPHG) 2020’ 최종 후보 리스트가 공개됐다.제네바 시계 그랑프리(GPHG) 조직위는 공식 웹사이트에 14개 카테고리에 오른 최종 후보 리스트를 15일(한국시각) 공개했다.가장 앞서가고 혁신적 창의적인 시계를 모두 14개의 카테고리로 나눠 시상하는 ‘GPHG 2020’은 오는 11월 12일 시상 및 행사를 진행할 예정이다.14개 부문 중 ‘아이코닉’은 시계 제조 역사와 시계 시장에 25년 넘게 지속적인 영향을 미친 상징적인 컬렉션을 의미한다. ‘캘린더 애스트로노미’는 각종 캘린더 기능 및 문페이즈 등등 고도의 천문 기능을 탁월하게 담아낸 컬렉션을 뽑는 분야다. ‘메커니컬 익셉션’은 혁신적이고 정교한 디스플레이 창이나 음향 기능 등등 특수 메커니즘 기능이 돋보이는 모델에 주는 상이다. ‘주얼리’는 시계에 특정 보석을 선택하는 안목이나 탁월한 세팅 기술 등을 평가하는 분야다.또한 ‘아티스틱 크래프트’는 에나멜링, 래커, 기요쉐(기요세), 스켈레톤 가공 등과 같은 하나 이상의 예술 기법의 숙달력을 보여주는 모델을 가리는 카테고리이며 ‘PETITE AIGUILLE’은 소비자가 4000~1만 스위스프랑의 시계들 중에서 돋보이는 모델을 평가한다. 물론 여기엔 스마트워치도 포함된다.지난 해엔 오데마피게가 눈부시게 활약해 화제가 된 바 있지만 올해엔 전 부문에서 후보에 오르지 못한 게 이채를 끈다. 또한 전년도에 이어 올해에도 에르메스가 몇 개 카테고리에 올라 있는 것도 주목된다.브라이틀링의 핫 모델인 인듀어런스 프로는 공개와 더불어 '챌린지' 부분에 올라 다시한번 이 모델의 퀄리티와 가능성을 증명했다.다음은 GPHG 2020 파이널 리스트다.Beauregard Lili보베(Bovet) 1822 미스 오드리샤넬(Chanel) 마드모아젤 ‘Prive Bouton perle’디올(Dior) 몽트르 디올 그랑 볼 루뱅에르메스 Arceau Petite Lune Jete de diamants et saphirs피아제 라임라이트 갈라 프레셔스 ‘Degrade de Saphirs’불가리 세르펜티 ‘Seduttori’ 뚜르비옹(투르비옹)Charles Girardier 투르비옹 시그니처 미스테리우스 fleur de selJacob&Co Astronomia Fleurs de Jardin Rainbow모리스 라크로와 마스터피스 임브레이스피아제 알티플라노 투르비옹반클리프 아펠(Van Cleef &Arpels) Lady ArpelsBallerine Musicale Diamant불가리 옥토 피니시모 S 블루 다이얼드 베튠(De Bethune) DB28XP Starry SkyLaurent 페라리 클래식 오리진 그린Petermann Bedat Seconde morteRomain Gauthier Insight Micro-Rotor Squelette Manufacture-Only Carbonium® EditionVoutilainen 28SC보베 1822 리사이틀 27드 베튠 DB28XP 뚜르비옹지라드 페리고(Girard-Perregaux) Quasar LightGreubel Forsey Hand Made 1에르메스 슬림 d’Hermes GMTMB&F HM10 Bulldog Ti브라이틀링 크로노맷 B01 42불가리 알루미늄 크로노그래프지라드 페리고(페레고) Laureato 인피니티 에디션(42mm)IWC 포르투기저 크로노그래프피아제 알티플라노 오리진 오토매틱세이코 프로페셔널 다이버 1000m아민 스트롬 그래비티 이퀄 포스 스테인레스 스틸Bernhard Lederer Central Impulse ChronometerBrivet-Naudot EccentricityChronometrie Ferdinand Berthoud FB 2RE.2H. Moser &Cie Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser X MB&FTheo Auffret Tourbillon a ParisBehrens Apolaire쇼파드 L.U.C 퍼페추얼 트윈IWC 포르투기저 요트클럽 문&타이드파르미지아니 플러리에 캘린더 퍼페추얼 HegirienSarpaneva Watches Lunations Harvest Moon바쉐론 콘스탄틴 오버시즈 Quantieme Perpetuel Ultra-Plat SqueletteArmin Strom Minute Repeater ResonanceBovet 1822 Recital 26 Brainstorm Chapter 2Jacob &Co Bugatti ChironMB&F Legacy Machine ThunderdomePiaget Altiplano Ultimate ConceptRessence Type 2AAtelier de Chronometrie Chronographe a rattrapante브라이틀링 탑 타임 리미티드에디션TH. Moser &Cie Streamliner 플라이백 크로노그래프 오토매틱Kurono Tokyo by Hajime Asaoka Kurono Chronograph 1Louis Moinet Memoris Superlight파르미지아니 플러리에 톤다그래프 GT Acier브라이틀링 슈퍼오션 오토매틱48 부티크 에디션독사(Doxa) 서브300 카본 아쿠아 렁 US 다이버그랜드세이코 9RA5 프로페셔널 다이버 600m밍(Ming) 18.01 H41Reservoir Hydrosphere Bronze x Revolution “The Maldives Edition”율리스 나르덴 다이버 X Cape Horn불가리 세르펜티 Misteriosi Intrecciati쇼파드 마가리디올 Montres Dior Grand Soir Reine des AbeillesJacob&Co The Mystery Tourbillon Full Ruby피아제 라임라이트 갈라 Haute Joaillerie Opale Noire반클리프 아펠 Montre Frivole SecreteAndersen Geneve Heures Sautantes 40eme Anniversaire보베 1822 Amadeo Tourbillon Squelette 7 Jours디올 Montres Dior Grand Bal Plume에르메스 Arceau Into the Canadian WildJacob&Co Astronomia Sky Phoenix반클리프 아펠 Lady Arpels Soleil Feeriqu벨앤로즈 BR05 스켈레튼브라이틀링 슈퍼오션 헤리티지 57 리미티드에디션 IIHabring2 Chrono Felix PandaIWC 포르투기저 오토매틱 40Sarpaneva Watches Sarpaneva x MoominTrilobe SecretBehrens Rotary브라이틀링 인듀어런스 프로Kurono Tokyo by Hajime Asaoka Kurono Anniversary Green ‘森:Mori’루이 에라드(Louis Erard) Le Regulateur Louis Erard x Alain Silberstein밍 27.01 Ultra Plat튜더 피프티 에잇