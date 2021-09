▶ 인기 보이그룹과 명 프로듀서의 만남

▶ 10월 1일 오후 6시 발매

▶ 유니버스 앱에서 뮤직비디오 독점 공개

[스포츠한국 조성진 기자] 보이그룹 위아이(WEi)와 프로듀서 드레스(dress)가 협업한 ‘반 고흐의 밤(Starry Night)’이 오는 10월 1일(금) 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘유니버스 뮤직’에서 발매된다.위아이는 지난 6월 발매한 세 번째 미니앨범 ‘IDENTITY : Action’을 통해 대표 보이그룹다운 존재감을 발휘했다. 프로듀서 드레스는 다양한 아티스트들과 협업을 통해 실험적인 비트와 멜로디를 선보이고 있으며 최근 ‘Something’을 발매한 바 있다.유니버스 뮤직은 지난 1월 아이즈원 ‘D-D-DANCE’, 2월 조수미·비 ‘수호신’, 3월 박지훈 ‘Call U Up (Feat. 이하이) (Prod. Primary)’, 4월 (여자)아이들 ‘Last Dance (Prod. GroovyRoom)’, 5월 강다니엘 ‘Outerspace (Feat. 로꼬)’, AB6IX ‘GEMINI’, 7월 CIX ‘TESSERACT (Prod. 후이, Minit)’, 더보이즈 ‘Drink It’, 몬스타엑스 ‘KISS OR DEATH’, 9월 아스트로 ‘ALIVE’, 우주소녀 ‘너의 세계로(Let Me In)’에 이어 이번에 위아이(WEi) ‘반 고흐의 밤(prod. dress)’ 등의 콜라보 음원을 선보이는 것이다.위아이 ‘반 고흐의 밤(Starry Night)’은 10월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 접할 수 있으며 뮤직비디오는 유니버스 앱에서 독점 공개된다.