▶ 역사적인 54년 펜더 스트라토캐스터

▶ 클랩튼이 슬라이드 연주로 활용하던 바로 그 모델

▶ 1970년대 후반~80년대까지 메인으로 사용

▶ 데이빗 길모어 ‘블랙스트랫’ 기록 깰지 초미 관심

[스포츠한국 조성진 기자] 유명 기타리스트가 사용하던 악기는 경매에 나올 때마다 화제를 모으며 최고가로 낙찰되곤 했다. 대표적인 예가 핑크 플로이드의 데이빗 길모어다.2019년 6월 뉴욕 크리스티 경매에서 데이빗(데이비드) 길모어가 연주하던 69년 펜더 스트라토캐스터, 이른바 ‘블랙 스트랫’으로 잘 알려진 기타가 397만5000달러에 낙찰됐다. 일렉트릭 기타론 경매 사상 최고가다. 또한 너바나의 커트 코베인이 지난 93년 뉴욕 ‘MTV 언플러그드’ 공연에서 사용한 마틴 D-18E 어쿠스틱 기타는 2020년 미 베벌리힐스 ‘줄리언스 옥션’에서 600만 달러에 낙찰되며 기타 악기를 통틀어 역대 최고가를 기록했다.이에 못지않은 전설적인 연주자의 또 하나의 명기가 경매에 등장했다.미국 뉴저지에 있는 경매사 ‘Gotta Have Rock and Roll’은 에릭 클랩튼(75)이 전성기때 연주하던 54년 선버스트 펜더 스트라토캐스터를 12월 5일까지 경매 진행한다고 밝혔다.에릭 클랩튼(클랩턴)의 이 54년 선버스트 펜더 스트라토캐스터(시리얼 넘버 7431)는 일명 ‘슬로핸드’로 알려진 바로 그 모델이다. 그가 70년대 후반부터 80년대까지 메인기타로 사용하던 역사적인 명기다. 특히 이 기타로 에릭 클랩튼은 자신의 슬라이드 주법을 다양하게 펼쳤다. 공연 때마다 그가 즐겨 연주한 ‘Tulsa Time’, ‘Early in the Morning’ 등 여러 곡에서 이 기타가 사용됐다. 슬라이드 연주를 위해 에릭 클랩튼은 자신이 가장 좋아하는 오픈 G로 튜닝해 이 기타를 사용했다.또 하나 주목할 점은 펜더 스트라토캐스터가 처음 양산을 시작하던 54년이란 역사적 시기에 제작된 것일 뿐 아니라 이 모델엔 스트라토캐스터의 상징과도 같은 트레몰로 바가 없다. 당시 ‘논 트레몰로’로 제작된 펜더 스트랫 모델은 워낙 적어 현재까지도 대단히 희귀한 악기 중 하나로 평가받고 있다.원래 54년 스트라토캐스터는 3방향 스위치지만 이 기타는 5방향 스위치로 업그레이드된 상태다. 에릭 클랩튼은 2~4 방향을 특히 선호했기 때문에 스위치를 5단계로 바꾼 것.전설적 거장 뮤지션의 정말 보기 힘든 기타인 만큼 입찰가는 100만 달러부터 시작됐지만, 전문가들은 이 기타만의 가치로 인해 그보다 월등히 높은 가격으로 낙찰될 것으로 예상하고 있다.과연 에릭 클랩튼의 ‘슬로핸드’ 기타가 일렉기타 경매 사상 최고가를 기록한 데이빗 길모어의 ‘블랙 스트랫’ 기록을 깰 수 있을지 귀추가 주목된다.