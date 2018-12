[스포츠한국 이재호 기자] 축구팬들의 선택은 역시 러시아 월드컵 독일전이었다.올해 축구팬의 마음을 사로잡은 최고의 골과 경기를 뽑는 ‘2018 KFA 팬투표’에서 러시아 월드컵 독일전에서 나온 손흥민의 쐐기골이 ‘올해의 골’로 선정됐다. 손흥민은 독일 골키퍼 노이어의 공을 가로챈 주세종이 롱패스를 보내자 골문을 항해 50미터를 질주한 끝에 가볍게 밀어넣었다. ‘올해의 경기’ 역시 세계 최강을 침몰시킨 러시아 월드컵 독일전이 선정됐다.이번 투표는 올해 열린 각급 대표팀 경기를 대상으로 팬들이 직접 뽑는 이벤트로, 지난 3일부터 12일까지 열흘간 KFA 홈페이지를 통해 진행됐다.손흥민의 독일전 쐐기골은 총 투표수 37563표중 절반이 넘는 20448표(54.4%)를 얻는 압도적 지지속에 ‘올해의 골’로 선정됐다. 손흥민은 2015년(아시안컵 우즈벡전 골), 2016년(리우 올림픽 독일전 골)에 이어 세번째 ‘올해의 골’을 넣은 선수로 선정되며, 최다 수상자로 이름을 올렸다. (공동 2위는 2회 선정된 박주영, 박지성)이승우가 자카르타-팔렘방 아시안게임 16강 이란전에서 화려한 개인기로 상대 수비수들을 제치며 넣은 추가골은 10831표(28.8%)를 받으며 2위에 올랐다. 3위는 다시 손흥민으로 러시아 월드컵 멕시코전에서 이른바 ‘손흥민 존’이라 불리는 아크 왼쪽에서 감아찬 중거리슛이 3081표(8.2%)를 받았다.‘올해의 경기’ 부문에서 러시아 월드컵 독일전은 19978표(53.1%)를 받으며 1위에 올랐다. 2위는 연장 승부 끝에 일본을 2-1로 꺾은 자카르타-팔렘방 아시안게임 결승전으로 12845표(34.2%)를 얻었다. 3위도 황의조가 헤트트릭을 기록하며 역전승을 거둔 아시안게임 8강전 우즈베키스탄과의 경기가 1987표(5.3%)로 선정됐다.KFA 팬투표는 지난 2002년부터 매년 연말에 실시되고 있다. 그동안 ‘올해의 골’은 2002 월드컵 포르투갈전에서 박지성이 터뜨린 골을 시작으로, 2004년 이동국의 독일전 발리슛, 2012년 박주영의 런던올림픽 일본전 결승골 등이 선정된 바 있다. ‘올해의 경기’ 투표는 2005년부터 시작됐으며, 지난해 ‘올해의 경기’는 수원에서 펼쳐진 콜롬비아와의 친선경기였다1위 : 손흥민 - 러시아월드컵 조별리그 독일전 쐐기골. 20,448표 54.4%2위 : 이승우 - 자카르타-팔렘방 아시안게임 16강 이란전 오른발슛. 10,831표 28.8%3위 : 손흥민 - 러시아월드컵 멕시코전 왼발 감아차기. 3,081표 8.2%4위 : 황의조 - 자카르타-팔렘방 아시안게임 8강 우즈베키스탄전 드롭슛. 1,549표 4.1%5위 : 문선민 - 남자A대표팀 친선경기 우즈베키스탄전 발리슛. 794표 2.1%6위 : 황희찬 - 자카르타-팔렘방 아시안게임 결승 일본전 헤더슛. 377표 1%7위 : 이민아 - 자카르타-팔렘방 아시안게임 4강 일본전 헤더슛. 280표 0.7%8위 : 남태희 - 남자A대표팀 친선경기 코스타리카전 오른발슛. 203표 0.5%1위 : 러시아 월드컵 vs 독일 2-0승. 19,978표 53.1%2위 : 자카르타-팔렘방 아시안게임 결승전 vs 일본 2-1승. 12,845표 34.2%3위 : 자카르타-팔렘방 아시안게임 8강전 vs 우즈베키스탄 4-3승. 1,987표 5.3%4위 : 남자대표팀 친선경기 vs 우루과이 2-1승. 1,453표 3.9%5위 : 남자대표팀 친선경기 vs 우즈베키스탄 4-0승. 653표 1.7%6위 : 남자A대표팀 친선경기 vs 코스타리카 2-0승. 498표 1.3%7위 : AFC U-16 챔피언십 조별리그 1차전 vs 호주 3-0승. 149표 0.4%