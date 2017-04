이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 김명석 기자] UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그와 유로파리그 4강 대진이 확정됐다.UEFA는 21일 오후 7시(이하 한국시각) 스위스 니옹 UEFA 본부에서 대진추첨식을 열고 두 대회 4강 대진을 확정했다.챔피언스리그는 ▶레알 마드리드-아틀레티코 마드리드(이상 스페인) ▶AS모나코(프랑스)-유벤투스(이탈리아)가 결승 진출을 놓고 다툰다.레알 마드리드와 아틀레티코 마드리드는 지난 시즌 결승전에 이어 두 대회 연속 격돌하게 됐다.‘디펜딩 챔피언’ 레알 마드리드는 지난 8강전에서 바이에른 뮌헨(독일)을 꺾었고, 아틀레티코 마드리드는 레스터 시티(잉글랜드)를 제치고 4강에 올랐다.두 팀은 내달 3일 오전 3시45분(이하 한국시각) 레알 마드리드 홈인 산티아고 베르나베우에서 1차전을 치른 뒤, 10일 비센테 칼데론에서 2차전을 갖는다.보루시아 도르트문트를 제치고 13년 만에 4강 무대를 밟은 모나코는 바르셀로나를 누른 유벤투스와 격돌한다.두 팀은 4일 오전 3시45분 모나코 스타드 루이2세에서 1차전을 치른 뒤, 11일 이탈리아 토리노 유벤투스 스타디움에서 결승 진출팀을 가린다.유로파리그는 4강 대진은 ▶셀타 비고(스페인)-맨체스터 유나이티드(잉글랜드) ▶아약스(네덜란드)-올림피크 리옹(프랑스)으로 구성됐다.네 팀은 내달 5일 오전 4시5분 1차전을 치른 뒤, 12일 홈구장을 맞바꿔 2차전을 연다.- 레알 마드리드 vs 아틀레티코 마드리드- AS모나코 vs 유벤투스- 셀타비고 vs 맨체스터 유나이티드- 아약스 vs 올림피크 리옹