자유한국당이 더불어민주당 이재명 경기지사 후보의 욕설 음성이 담긴 파일을 공식 홈페이지에 공개했다.자유한국당 홍보본부는 24일 "지난 23일 당 최고위원회를 열고 유권자에 올바른 사실을 제공해 국민의 알 권리와 공공의 이익을 위해 후보자 검증시리즈를 진행하는 것으로 의결했다. 이는 많게는 8명 적게는 6명의 후보를 선출하는 지방선거의 특성상 자칫 후보자에 대한 면밀한 검증없이 투표로 이어지고, 부도덕한 후보가 당선되는 것을 막기 위한 불가피한 조치"라고 설명했다.이어 "금일 오후 3시 제1탄으로 이재명 더불어민주당 경기도지사 후보의 패륜적 욕설 파동 등 6대 의혹을 공개하고자 한다"고 밝혔다.이날 자유한국당 홈페이지에는 '민주당 후보 검증시리즈 1탄, 경기도지사 이재명 후보 6대 의혹', '형과 형수에 대한 패륜적 욕설 파동 의혹'이라는 제목과 함께 '이재명과 형수(원본) 음성', '이재명 vs 형수(증폭 긴버전) 음성', '이재명 vs 형수(증폭 축약본) 음성', '이재명 vs 이재선(형)만달러 공작금 관련 음성', '이재명 vs 이재선(형): 집 사람 댓글 관련 음성' 등의 파일을 공개했다.이재명 음성파일과 관련해 이재명 후보 측은 입장문을 통해 "녹음파일의 공개는 지난 판례에서 보듯 명백한 불법이다. 자유한국당 홍준표 대표 및 박성중 홍보본부장에 대하여 즉각 민·형사상 모든 법적 조치할 예정"이라고 밝혔다.현재 네티즌들은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 "이재명 음성파일이 대체 뭐길래", "자유한국당이 이재명 녹음파일 공개했다는데", "이재명 음성파일 들어봐야겠다" 등 다양한 반응을 보이고 있다.