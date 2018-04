[스포츠한국 북경=이재호 기자] "아오르꺼러는 나보다 어리지만 존경심을 가지고 있다."'야쿠자 파이터' 김재훈이 재대결을 펼치는 '쿵푸 팬더' 아오르꺼러를 향해 깜짝 속내를 밝혔다.20일 오후 중국 북경의 로드 멀티 플라자에서는 중국 로드 멀티 플라자 개관식과 오는 5월 12일 열리는 로드FC 047 무제한급 그랑프리 기자회견이 열렸다.중국의 아오르꺼러는 2015년 12월 김재훈을 24초만에 TKO시키며 화려하게 격투기 무대에 등장한 바 있다. 약 2년 반의 시간이 지난 후 무제한급 그랑프리를 통해 재대결을 펼치게 됐다. 김재훈에겐 복수전, 아오르꺼러는 로드FC 데뷔전 상대와의 재회로 감회가 남다를 경기.아오르꺼러는 재대결을 앞둔 소감으로 "지난번 1차전과 달리 이번에는 김재훈이 충분한 준비를 했을 거다"라며 "나도 준비를 많이 했고, 이번 경기가 좀 더 압박감이 있다. 앞으로 남은 기간 열심히 준비해서 이기겠다"고 했다.이에 대해 김재훈은 "지난 경기에 내가 졌지만, 아오르꺼러가 중국에서 인기가 많고, 유명하다 보니까 나도 인기를 많이 실감하고 있다. 나보다 아오르꺼러가 많이 어리지만, 승수를 차곡차곡 쌓아온 것을 보며 존경심도 가지고 있다"며 상대를 존중하는 성숙한 모습을 보였다.그러면서도 "쿵푸팬더 내가 도전하겠다. 와라!"라며 자신감을 보였다.최근 4연승으로 고공행진 중인 아오르꺼러는 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나에서 열리는 XIAOMI ROAD FC 047에서 김재훈과 맞붙는다.[XIAOMI ROAD FC 047 2부 / 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나][무제한급 그랑프리 8강 아오르꺼러 VS 김재훈][무제한급 그랑프리 8강 마이티 모 VS 길버트 아이블][무제한급 가비 가르시아 VS 베로니카 푸티나][무제한급 그랑프리 8강 제롬 르 밴너 VS 우라한][무제한급 그랑프리 8강 크리스 바넷 VS 알렉산드루 룬구][XIAOMI ROAD FC 047 1부 / 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나][무제한급 그랑프리 리저브 매치 공한동 VS 후지타 카즈유키][-72kg 계약체중 바오인창 VS 라파엘 피지에프][밴텀급 라모나 파스쿠얼 VS 쿠마가이 마리나][-72kg 계약체중 사사키 신지 VS 알버트 쳉][라이트급 기원빈 VS 티라윳 카오랏][-72kg 계약체중 바오시리구렁 VS 브루노 미란다]