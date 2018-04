[스포츠한국 이재호 기자] 로드FC 알버트 쳉(33)이 사사키 신지(38)에게 복수를 다짐했다.오는 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나에서 XIAOMI ROAD FC 047이 개최된다. 고국에서 열리는 이번 대회에 출전하게 된 알버트 쳉은 “가족, 친구들이 모두 볼 수 있는 홈에서 싸울 수 있게 된 것은 이번이 처음이다. 경기장 안의 에너지가 너무 그립다. 5월 12일, 나의 승리는 우리 모두를 위한 것이 될 것이다”고 말하며 기대감을 나타냈다.알버트 쳉이 맞붙는 사사키 신지는 지난해 2월 XIAOMI ROAD FC 036에서 패배를 안겨줬던 상대다. 당시 판정까지 가는 접전 끝에 아쉽게 패하며 100만불 토너먼트에서 탈락했다.“사실 나를 패배로 이끈 심판의 판정에 동의하지 않는다. 하지만 내가 심판이 하는 것까지 컨트롤할 수는 없다. 나는 내가 하는 일만 컨트롤할 수 있을 뿐이다.”라고 말하며 지난 경기를 회상한 알버트 쳉은 “나는 과거에 너무 얽매이지 않으려고 노력한다. 이번 시합을 나의 현재 능력을 보여주기 위한 기회라고 생각하고 있는데, 나를 마지막으로 봤을 때 보다 훨씬 나을 것이다”라고 말했다.약 1년 3개월 만에 사사키 신지에 복수할 기회를 잡은 알버트 쳉은 “케이지 위에서 보자. 지난번과 똑같지 않을 거야”라고 짧고 강력한 메시지를 전달했다.한편 ROAD FC는 역대 최고의 상금, 100만 달러가 걸린 ‘ROAD TO A-SOL’을 4강전까지 진행했다. 샤밀 자브로프와 만수르 바르나위가 결승에 진출했다. 두 파이터의 대결에서 이긴 승자는 ‘끝판왕’ 권아솔과 마지막 승부를 벌인다.[XIAOMI ROAD FC 047 2부 / 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나][무제한급 그랑프리 8강 아오르꺼러 VS 김재훈][무제한급 그랑프리 8강 마이티 모 VS 길버트 아이블][무제한급 가비 가르시아 VS 베로니카 푸티나][무제한급 그랑프리 8강 제롬 르 밴너 VS 우라한][무제한급 그랑프리 8강 크리스 바넷 VS 알렉산드루 룬구][XIAOMI ROAD FC 047 1부 / 5월 12일 중국 북경 캐딜락 아레나][무제한급 그랑프리 리저브 매치 공한동 VS 후지타 카즈유키][-72kg 계약체중 바오인창 VS 라파엘 피지에프][밴텀급 라모나 파스쿠얼 VS 쿠마가이 마리나][-72kg 계약체중 사사키 신지 VS 알버트 쳉][라이트급 기원빈 VS 티라윳 카오랏][-72kg 계약체중 바오시리구렁 VS 브루노 미란다]