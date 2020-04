[스포츠한국 조민욱 기자] 아식스코리아가 GEL-1090 실루엣과 결합한 GEL-1090 X Above The Clouds 첫 번째 컬래버레이션 제품을 출시한다.지난해 GEL-1090 모델의 부활 이후 호주의 편집숍 ‘Above The Clouds’와 첫 번째로 진행하는 이번 컬래버레이션은 Above The Clouds의 10주년 기념과 동시에 ‘건강한 육체에 건강한 정신이 깃든다’는 아식스의 철학을 담은 것이 특징이다.아식스 아카이브의 실루엣과 그래픽 디자인에서 영감을 얻어 탄생한 ‘ASICS X Above The Clouds’는 기존의 아식스 퍼포먼스 제품들에 세련미를 더했다.아식스 관계자는 “컬래버레이션 GEL-1090 모델은 미니멀한 프리미엄 소재를 사용해 품격을 높였다”고 설명했다.GEL-1090 X Above The Clouds 모델은 지난 3월 28일 호주 시드니에 위치한 ‘Above The Clouds’에서 먼저 독점 출시되었고, 4월 4일부터는 국내 분더샵 케이스스터디 청담점, 꼼데가르송 한남점에서 구매할 수 있다. 가격은 19만9000원이다.