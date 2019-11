봉봉성형외과 민경원, 이준욱 원장은 인터컨티넨탈 서울 파르나스 컨벤션에서 열린 대한성형외과학회 학술대회 ‘PRS KOREA 2019’에 초청강연 좌장 및 발표를 진행했다.‘PRS KOREA’는 대한성형외과학회가 매년 주관하는 성형외과 학술행사로, 지난 2011년도부터 국제학술행사로 확대하여 2016년도부터 모든 세션이 영어로 진행되고 세계 성형외과 전문의들이 참여하고 있다.이번 PRS KOREA 2019는 제77차 대한성형외과학회 연례 학술대회로 제22차 대한두개안면성형외과학회 학술대회, 제4차 아시안 눈성형 포럼, 제3차 아시안 지방성형·지방줄기세포 포럼, 제6차 국제최소침습성형학회 학술대회, 제1차 안면외상연구회 심포지엄이 합동 국제학술행사로 열렸다.‘Summation, the step for the next creation(집대성, 미래를 위한 도약)’이라는 대주제로 진행한 이번 학술대회는 약 1000여명 이상의 국내외 성형외과 의사들이 참석하고, 150개 이상의 세션으로 구성했다.각 세션은 자학회인 대한두개안면성형외과학회와 대한성형외과학회 산하 14개 연구회 중 4개 연구회가 동반 참여하였으며, 약 100명의 세계적인 외국 연자들이 재건과 미용에 대한 다양하고 심층적인 발표가 펼쳐졌다.또한 미국, 일본, 대만, 캐나다 등 세계 각국의 성형외과학회들과 MOU를 맺어오고 있는 대한성형외과학회는 인도네시아와의 MOU 협약 체결 성과 소식도 전했다.봉봉성형외과 민경원 원장은 복부 자가조직을 이용한 가슴재건 강연의 좌장을 맡았으며, 이준욱 원장은 하이브리드 테크닉을 이용한 힙업성형에 대한 발표를 진행했다.이준욱 원장은 “이번 국제학술대회를 통해 힙업성형 분야뿐만 아니라 다양한 분야에 국내외의 성형외과 관련 최신 동향과 학술적 성과에 대한 정보를 교류할 수 있어 뜻 깊은 자리였다”고 소감을 밝혔다.