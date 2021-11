그룹 고스트나인(GHOST9)이 25일 오후 서울 광진구 예스24홀에서 열린 새 미니앨범 '나우 : 후 위 아 페이싱(NOW : Who we are facing)' 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다.이번 앨범은 '프리 에피소드 1 : 도어(PRE EPISODE 1 : DOOR)', '프리 에피소드 2 : 월(PRE EPISODE 2 : W.ALL)', '나우 : 웨어 위 아, 히어(NOW: Where we are, here)', '나우: 웬 위 아 인 러브(NOW : When we are in Love)'를 잇는 다섯 번째 앨범이다