[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 방탄소년단이 영국 BBC 라디오 1 '라이브 라운지(Live Lounge)'에 출연한다.BBC 라디오 1 '라이브 라운지' 측은 22일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 "'21세기 팝 아이콘' 방탄소년단이 오는 27일 '라이브 라운지'에 처음으로 출연한다"라고 알렸다.방탄소년단은 '라이브 라운지'에서 지난해 8월 발표한 디지털 싱글 'Dynamite'를 비롯해 최근 발매한 신곡 'Permission to Dance', 그리고 폴리스(The Police)의 'Every Breath You Take'를 샘플링한 퍼프 대디(Puff Daddy)와 페이스 에반스(Faith Evans)의 'I'll Be Missing You' 커버곡을 열창한다. 'I'll Be Missing You'가 방탄소년단에 의해 어떻게 재해석될지 기대와 관심이 쏠린다. 방탄소년단은 퍼포먼스뿐만 아니라 진행자와 인터뷰도 갖는다.'라이브 라운지'는 영국 현지는 물론이고 전 세계적으로 음악팬들로부터 사랑받는 유명 라디오 쇼로, 글로벌 아티스트가 출연해 퍼포먼스와 커버 무대를 펼친다. 역대 출연자로는 푸 파이터스(Foo Fighters), 앨리샤 키스(Alicia Keys), 해리 스타일스(Harry Styles), 테일러 스위프트(Taylor Swift) 등이 있다.'라이브 라운지'의 진행자인 아델 로버츠(Adele Roberts)는 방탄소년단의 출연을 예고하며 "방탄소년단은 최근 수 년간 많은 기록들과 장벽, 경계를 깨트려 왔다. 마침내 ('라이브 라운지'에) 세계 최고의 그룹을 초대하게 돼 엄청나게 흥분된다"라고 소감을 밝혔다.방탄소년단이 출연하는 '라이브 라운지'는 27일 라디오 1 '라이브 라운지' 프로그램과 유튜브 채널에서 공개되며, 오는 28일 BBC One 및 BBC iPlayer를 통해서도 방송될 예정이다.