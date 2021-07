가수 ‘오라온제나’가 정규앨범 3집 ‘Look at me’를 발표했다.오라온제나는 앞서 1집 ‘Crying’과 2집 ‘너의 노래가’에서 감성적인 멜로디를 선보였다. 이번 3집 Look at me는 허스키 보이스와 함께 파워풀한 리듬과 세련된 멜로디를 담은 것이 특징이다.Look at me는 프로듀서 ‘Zig Zag Note’ 팀이 작사, 작곡, 편곡을 담당했다.오라온제나는 본명인 ‘오도현’의 성 ‘오’와 순수 우리나라 말인 ‘즐거운 나’라는 뜻을 가진 ‘라온제나’를 합한 말로, 대중들에게 즐거움을 주고 싶은 가수가 되고 싶다는 의미를 담았다.한편, 오라온제나는 제주도 서귀포 출신으로 현대무용과를 전공했다.