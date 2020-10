방탄소년단(BTS) 정국이 가죽재킷 차림의 새 사진을 공개했다.방탄소년단 정국은 지난 25일 방탄소년단의 공식 인스타그램 스토리에 블랙 가죽 재킷을 입은 사진을 올렸다.해당 사진에는 11월 발매 예정인 새 앨범 'BE' 를 나타내는 문구 BE와 함께 '무엇이 나 자신을 아름답다고 느끼게 만드나요?' 라는 질문이 올라와 있다.이에 정국은 해당 답으로 "It's ARMY"라고 답을 올렸다.정국은 해당 사진에서 평소의 큰 눈을 더 크게 뜨고 입술을 쭉 내밀고 있어 귀여움을 자아낸다. 정국은 최근 유튜브 라이브 스트리밍에서 지금 보다 머리를 더 길러 보고 싶다고 밝힌바 있다. 지난해 (제대로) 못 길러 본 걸 관리해가며 장발 헤어를 해보겠다고 밝혔다.최근의 계획처럼 길게 웨이브진 앞머리를 가지런히 쓸어내린 정국의 헤어스타일도 눈길을 끈다.한편 방탄소년단은 오는 11월 20일 오후 2시(한국시간) 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'를 전 세계 동시 공개한다.