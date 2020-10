[스포츠한국 모신정 기자]블랙핑크가 첫 정규앨범 '더 앨범(THE ALBUM)'을 공개하고 글로벌 음악계 점령에 나선다.블랙핑크는 2일 오후 1시정규 1집 'THE ALBUM'의 전곡 음원과 타이틀곡 '러브식 걸즈(Lovesick Girls)'의 뮤직비디오를 전격 공개했다. 해당시간은 미국 동부 시간 기준 0시에 해당한다.블랙핑크의 소속사인 YG엔터테인먼트는 이날 앨범 공개 직전 공식 보도자료를 통해 "블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM'의 선주문량이 총 100만장을 넘어섰다"고 밝혔다.이는 전 세계 각국 주문량을 합산한 수치로 국내 주문량은 이날 오전 9시 현재 약 67만 장, 미국과 유럽에서 도합 34만장을 기록 중인 상태였다.YG는 앞서 "한정판 LP 1만 8888장은 일찌감치 매진됐다"고 밝힌 바 있어 모든 수치를 합하면 100만장을 넘긴 수치다.음원 공개 나흘 뒤인 오는 6일 피지컬 음반이 정식 출시되는 점을 떠올리면 최종 집계량은 더욱 늘어날 것으로 예측된다.이날 오후 1시 공개된 정규 앨범인 'THE ALBUM'의 타이틀곡 'Lovesick Girls'는 가장 먼저 눈에 띄는 트랙으로 앞서 티저 영상을 통해 컨트리풍 기타 사운드와 다크하면서도 몽환적인 분위기로 팬들의 눈과 귀를 사로잡았던 노래다. 이 곡에는 지수와 제니가 공동 작사, 제니가 공동 작곡가로 이름을 올려 큰 관심을 모았다.멤버인 지수와 제니가 곡의 작사, 작곡가로 나선 만큼 월드클래스 그룹으로 도약한 블랙핑크의 음악적 성장과 아티스트로서 진정성 또한 큰 관심을 가지게 한다. 블랙핑크 데뷔 때부터 지금까지 모든 곡을 함께한 YG 최강 프로듀서 테디를 필두로 다수의 메가 히트곡을 만든 24, R.Tee 등이 블랙핑크 멤버들과 함께 곡 작업을 진행했다.타이틀 곡 외에도 4번 트랙 ‘벳 유 워나(Bet You Wanna)’도 눈길을 끈다. 'Bet You Wanna'에는 음악성과 대중성을 고루 인정받은 세계적인 여성 래퍼 카디 비가 블랙핑크와의 콜라보레이션에 나섰다.카디 비는 2018년 정규 1집 ‘Invasion of Privacy’로 제 61회 그래미 어워즈에서 ‘최우수 랩 앨범’ 부문 사상 최초의 여성 수상자로 선정된바 있다. 카디 비는 올해 매건 더 스탤리언과의 협업곡 ‘WAP’으로 빌보드 핫100 등 글로벌 차트 정상을 휩쓸고 있는 '대세' 래퍼다.최정상급 아티스트 카디 비와 주류 팝 시장에서 K팝 센세이션을 일으키고 있는 블랙핑크의 만남이 불러올 앞으로의 파급 효과에 대해서도 관심이 뜨겁다.또한 이번 앨범에는 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 선공개 싱글 'Ice Cream'을 탄생시킨 세계적인 프로듀서 군단 토미 브라운(Tommy Brown)과 미스터 프랭크(Mr. Franks)가 블랙핑크를 위해 다시 한 번 뭉쳤다.이외에도 앨범 수록곡 '프리티 새비지(Pretty Savage)' '크레이지 오버 유(Crazy Over You)' '러브 투 헤이트 미(Love To Hate Me)' '유 네버 노우(You Never Know)' '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' '아이스크림(Ice Cream)'의 크레딧에 메인 프로듀서 TEDDY외에도 다양한 인물들이 올라 있다.YG엔터 측은 "이번 앨범이 블랙핑크 데뷔 4년 만이자 YG와 세계 최대 음악 레이블 유니버셜뮤직그룹이 오랜 기간 심혈을 기울여 준비한 정규앨범이기에 완성도 높은 힙합, 팝, 댄스, 알앤비 등 다채로운 장르의 결정체만을 고르고 골라 집대성했다"고 설명했다.블랙핑크의 정규 1집 ‘THE ALBUM’ 피지컬 음반은 10월 6일 전국 온·오프라인 매장에 출시된다. 10월 14일에는 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 ‘블랙핑크: 세상을 밝혀라(BLACKPINK: Light Up the Sky)’도 공개된다.