가수 선미가 박진영과 듀엣한 신곡 'When We Disco' 뮤직비디오를 촬영하면서 '흐린 눈'을 했다고 털어놨다.선미는 12일 방송된 MBC '라디오스타'에 박진영과 함께 출연해 신곡 'When We Disco'에 대한 뒷이야기를 전했다.그는 박진영과 듀엣을 결성한 계기에 대해 "밥집에서 밥을 먹다가 뉴욕에서 드라이브를 하면서 박진영과 듣던 노래가 흘러나오길래 너무 반가워서 녹음을 해서 박진영에게 보냈다"며 "갑자기 박진영이 신곡 데모를 보냈다"고 밝혔다.박진영은 당시 '너 혹시 나와 함께 일했던 게 그립니?'라고 문자를 보냈고, 선미는 피쳐링을 부탁하는 줄 알고 "같이 해요"라고 답했다.선미는 "가사지를 보니까 2절이 통으로 다 제 파트였다"면서 "혹시 다른 분 생각해보신 분 있냐고 여쭤봤더니 '아니. 너 말고 없어'라 하더라"라고 말했다.박진영은 신곡 'When We Disco'의 가사를 쓰던 중에 마침 선미의 연락을 받았다며 "딱 매치가 되면서 이건 운명이다 (생각했다)"고 밝혔다.선미는 박진영과 본격적으로 'When We Disco' 듀엣을 준비하면서 매직아이로 버텼다고 털어놨다.그는 "박진영도 모르는 사실인데 박진영을 5㎝ 정도 거리에서 눈을 마주 보고 있기가 쉬운 일은 아니다"라며 "처음 바라봐야 하는데 거의 가까이에서 보니까 눈을 못 쳐다보겠더라. 그래서 매직아이 보듯이 초점을 흐리게 봤다"고 고백했다.