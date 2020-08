[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 트레저(최현석, 지훈, 요시, 준규, 마시호, 윤재혁, 아사히, 방예담, 도영, 하루토, 박정우, 소정환)가 선한 영향력에 대한 생각을 털어놨다..7일 오전 서울 영등포구 CGV에서 그룹 트레저의 데뷔 기념 프레스 컨퍼런스가 진행됐다.이날 트레저는 "인성교육과 관련해서 책을 많이 접하고 있다. 또 멤버들끼리 소통을 하면서 '어떻게 하면 선한 영향력을 보여드릴 수 있을까' 고민한다"고 말했다.이어 "이에 일환으로 션 이사님이 하는 기부 마라톤에도 최근 참여했다. 앞으로도 계속 공부하고 이런 영향력을 이어나갈 생각이다"라고 덧붙였다.한편, 트레저는 7일 오후 6시 첫 싱글앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER ONE' 전곡 음원과 타이틀곡 'BOY' 뮤직비디오를 공개한다. 'BOY'는 퍼포먼스에 집중할 수 있는 강렬한 트랙 및 댄스 브레이크 드롭이 인상적인 곡. 긴장감을 높이는 신디사이저, 강렬한 베이스와 드럼이 돋보인다.