블랙핑크의 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 뮤직비디오가 29일 오전 8시께 유튜브 조회수 12억 뷰를 돌파했다.'뚜두뚜두' 뮤직비디오는 불과 3개월 전 11억뷰 신기록을 세운데 이어 이번에 또 한 번 금자탑을 쌓았다. 10억뷰에서 11억뷰 돌파까지 약 4개월이 걸렸는데 오히려 조회수 증가 속도가 빨라진 것.지난 26일 발표된 신곡 'How You Like That'의 세계적 돌풍 이후 기존 대표곡들까지 큰 관심을 끌고 있는 것으로 보인다.'How You Like That'은 28일 현재(미국시간 기준) 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50 차트서 2위를 기록, K팝 최고 순위를 갈아치웠다. 국내 주요 음원차트는 물론 아이튠즈 64개국 1위를 차지했으며 뮤직비디오는 공개 32시간 만에 유튜브서 1억뷰를 돌파하는 세계 최단 신기록을 세웠다.'뚜두뚜두'는 블랙핑크의 지난 2018년 첫 미니앨범 '스퀘어 업(SQUARE UP)' 타이틀곡. 양손으로 권총을 쏘는 듯한 퍼포먼스가 포인트. 팬들의 커버 댄스 붐을 일으키며 그해 `전 세계에서 가장 많이 본 K팝 뮤직비디오 1위에 올랐다.'뚜두뚜두' 역시 발매 직후 국내 음원차트 '올 킬'은 물론 해외 음악 시장까지 강타했다. 특히 빌보드 메인 차트인 빌보드200과 핫100에서 각각 40위와 55위에 오르며 당시 한국 걸그룹 역대 최고 순위를 기록한 바 있다.