방탄소년단의 제이홉, 뷔, 슈가, 정국 등이 7년 동안의 활동 기간 동안 가장 고통스러웠던 순간과 기뻤던 순간에 대해 공개했다.방탄소년단은 24일 오후 2시 유튜브 생중계로 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7(맵 오브 더 솔:7)' 글로벌 기자간담회를 진행했다. 이날 기자간담회는 애초 취재진을 초청해 진행될 계획이었으나 전국적으로 확산되는 코로나19 때문에 유튜브 생중계로 진행됐다.방탄소년단 멤버들은 국내 취재진들의 사전 이메일 질문 중 '방탄소년단의 7년 생활 중 가장 빛났다고 생각하는 순간과 고통스러웠다고 생각하는 순간이 언제인가'를 묻는 질문에 다양한 답변을 내놨다.정국은 "저는 데뷔 전 연습생이 되기도 전에 방탄소년단이라는 팀을 인터넷에서 보고 그 때도 멋있다고 생각했다. 그 때 멤버들은 방탄소년단이라는 이름을 부끄러워하기도 했지만 저는 그 때도 그 이름이 멋있었다"고 답했다.이어 슈가는 "가장 빛나는 순간은 지금인 것 같다. 어제도 아니고 1년 전도 아니고 저희는 계단식 성장이라서 그렇다. 가장 빛나는 건 현재다"라고 답했다.이저 제이홉은 "가장 고통스러운 순간은 7명이 함께 생활하면서 우리가 많은 이야기를 하고 다투기도 하고 또 해결하기도 한다. 그런 과정들이 좋기도 하지만 고통스럽기도 했다. 잘 맞는 일곱이지만 그런 일에서의 순간들, 너무 고통의 순간이 있었다. 7명이 함께 할 때가 가장 좋고 의견 맞을 때가 가장 좋고. 같이 무대할 때가 행복한 순간이다. 그런게 없다면 고통스러운 순간이기도 하다"라고 말했다.이어 슈가는 "저는 시차 적응이 가장 고통스럽다. 적응을 잘 못한다"고 답했다.이어 정국은 "역시 아미와 함께 있을 때가 가장 빛이 나지 않나 싶다"고 말했다.뷔는 "7년 동안 많은 나라에 가서 투어 할 때 아미들과 그 넓은 공연장에 우리가 주인공일 때 가장 행복하고 황홀했다"며 "힘들었을 때는, 지금은 이겨내서 하는 말인데 투어 다닐 때 비행기와 호텔, 공연장 등 이렇게 세 곳만 돌아다닌다. 축제 같은 공연을 하고 우리가 주인공인 공연을 하고 나서 차에 타는 순간 공허함이 컸다. 하지만 지금은 이겨냈다"고 말했다.한편 방탄소년단은 지난 21일 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'을 전세계에서 동시에 공개했다. 해당 앨범은 판매 3일 만인 24일 오전 판매량 300만 장을 돌파하며 대기록을 세우고 있다. 이 앨범은 발매 1시간 만에 누적 판매량 100만 장을 돌파했고, 하루 만에 265만 장의 판매를 기록한바 있다.‘MAP OF THE SOUL : 7’의 타이틀곡 ‘ON’은 방탄소년단의 파워풀한 에너지와 진정성을 담은 곡이다. 대규모 세션과 함께 녹음한 UCLA 마칭 밴드의 사운드가 돋보이는 노래이다. 주어진 길을 운명으로 받아들이고 계속해서 전진하겠다는 방탄소년단의 다짐이 담겨 있다.