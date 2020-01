팝가수 아리아나 그란데가 그룹 방탄소년단과 인증샷을 공개했다.아리아나 그란데는 23일 자신의 인스타그램에 "Look who I bumped into at rehearsal(내가 리허설에서 누구를 마주쳤는지 봐)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 아리아나 그란데는 연습실로 추정되는 곳에서 슈가가 빠진 방탄소년단 멤버들과 모여 앉은 모습이다. 사랑스러운 표정을 짓고 있는 아리아나 그란데와 각자 편안한 트레이닝복을 입은 방탄소년단의 모습이 시선을 끈다.사진을 접한 누리꾼들은 그래미 시상식 공연을 위한 연습이 아니냐는 추측을 내놓고 있는 상황이다. 아리아나 그란데는 오는 26일 열리는 제662회 그래미 어워드에서 공연을 펼칠 예정이다.한편, 방탄소년단은 미국 토크쇼 일정 참석차 지난 18일 미국으로 출국했다.