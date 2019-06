배지현 전 아나운서가 남편 류현진의 LA 다저스 회식에 함께 했다.25일 류현진은 자신의 인스타그램에 "Korean BBQ with my teammates last night"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 LA 다저스 회식에 참석한 류현진과 배지현의 모습이 담겼다. 두 사람은 다정하게 어깨동무를 하고 밝게 미소지으며 카메라를 응시하고 있다.한편 류현진-배지현 부부는 지난해 1월 결혼했다.