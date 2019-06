그룹 방탄소년단의 ‘Save ME’ 뮤직비디오가 4억뷰를 돌파했다.2016년 5월 발매된 방탄소년단의 스페셜 앨범 ‘화양연화 영 포에버(Young Forever)’의 수록곡 ‘Save ME’ 뮤직비디오는 오늘(20일) 오전 9시 42분경 유튜브 조회수 4억건을 넘었다.이로써 방탄소년단은 7억뷰를 돌파한 ‘DNA’를 비롯해 5억뷰를 넘은 ‘불타오르네’, ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스, 4억뷰를 넘은 ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’, ‘IDOL’에 이어 통산 8번째 4억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 이는 한국 가수 최다 4억뷰 뮤직비디오 보유 기록으로 방탄소년단이 지난 3월 ‘IDOL’로 세운 기록을 자체 경신한 것이다.‘Save ME’는 남루한 현실 속에서 서성대는 청춘들의 심정을 그대로 대변하는 가사로 공감대를 형성하며 발매 이후 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.뮤직비디오는 낮게 깔린 구름을 배경으로 바람을 맞으며 노래하는 멤버들의 모습이 담겨있어 서정적이면서도 애잔한 곡의 분위기를 전한다. 특히 원테이크 기법으로 촬영되어 방탄소년단의 퍼포먼스가 잘 드러난다.이외에도 방탄소년단은 ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ 3억뷰, ‘상남자’, ‘봄날’ 2억뷰, ‘Danger’, ‘I NEED U’, ‘호르몬 전쟁’, ‘하루만’, ‘We Are Bulletproof Pt.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’ 등이 1억뷰를 돌파한 바 있다.