빅히트의 신인 보이그룹이자 방탄소년단의 동생그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 공개됐다.11일 자정 빅히트엔터테인먼트는 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 "빅히트 엔터테인먼트의 신인 그룹 #투모로우바이투게더 #TOMORROW_X_TOGETHER #TXT"라는 글을 게재했다.이어 "Introduction Film - What do you do?’ - #연준"이라는 글과 함께 TXT 멤버 연준의 사진과 티저 영상이 공개됐다.공개된 영상 속 연준은 오락실에서 인형뽑기를 하고 PC방에 가서 게임을 즐기는 등 자유분방한 모습이다. 훈훈한 외모와 장난기 가득한 모습이 담겼다.앞서 빅히트엔터테인먼트는 올 상반기 새로운 보이그룹을 선보인다고 밝혔다. 방탄소년단 이후 첫 신인그룹의 탄생에 국내외 K팝 팬들의 관심이 쏠리고 있다.