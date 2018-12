‘어벤져스4’ 예고편이 드디어 공개됐다.7일 오전(현지시간) 마블 엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 "Part of the journey is the end"라는 글과 함께 영화 ‘어벤져스4’의 예고편이 공개됐다. 부제는 '엔드게임'(ENDGAME)이다.이날 공개된 예고편은 우주선에 고립된 아이언맨의 모습으로 시작된다. 아이언맨은 "물과 식량이 동났고 산소도 곧 동난다. 항상 당신만 생각한다"며 포츠에게 메시지를 남기는 모습이다. 이어 캡틴 아메리카와 블랙 위도우 그리고 호크 아이, 앤트맨이 차례로 등장해 본 영화에 대한 기대감을 높였다.한편 '어벤져스4'는 오는 2019년 4월 국내 개봉 예정이다. 앞서 연출자 안소니 루소, 조 루소는 지난달 마블 스튜디오를 통해 "'어벤져스4'의 러닝타임이 3시간으로 예정돼 있다"며 "마블 시네마틱 유니버스 사상 가장 긴 영화가 될 것이다"고 알린 바 있다.