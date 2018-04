[스포츠한국 박솔잎 기자] 솔로 아티스트 효린의 신곡 '달리'의 뮤직비디오가 100만 뷰를 돌파했다.지난 23일 오후 6시 공개된 효린의 'SET UP TIME' 2nd 싱글 '달리(Dally)' 뮤직비디오는 공개된지 만 하루도 안 돼 유튜브 조회수 100만뷰를 넘어섰다.효린은 앞서 공개한 '달리(Dally)' 뮤직비디오 티저 영상을 통해 감각적인 비트의 음악에 맞춰 파워풀하고 트렌디한 안무를 선보이며 뮤비 본편을 향한 팬들의 기대감을 한껏 높인 바 있다. 특히 이 티저 영상은 유튜브 인기 동영상 리스트에 계속 노출됐을 만큼 뜨거운 관심이 쏟아졌다.그 중에서도 미국에서 열풍이 불고 있는 최신 트렌드의 걸리시 댄스 장르 힐댄스(Heeldance)를 앞세운 파격적인 퍼포먼스가 팬들의 시선을 사로잡았다. 효린은 크리스브라운, N.E.R.D 등과 함께 작업한 미국 안무가 알리야(Aliya Janell)와의 협업으로 탄생한 이번 힐댄스 안무를 통해 도발적인 매력과 결이 다른 압도적 섹시함을 과시하며 네티즌들의 이목을 집중시키는 데 성공했다.첫 번째 싱글 '내일할래 (To Do List)'를 통해 본연의 목소리를 들려주는데 집중했던 효린은 이에 머무르지 않고 '달리(Dally)'를 통해 자신의 개성을 극대화시키는 섹시하고 다이내믹한 퍼포먼스를 선보이며 다양한 음악적 스펙트럼을 뽐내고 있다.한편 '달리(Dally)'로 돌아온 효린은 싱글 3부작 'SET UP TIME'의 대미를 장식할 마지막 싱글 작업에 돌입할 예정이다.