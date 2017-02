즐라탄 해트트릭 소식이 전해진 가운데 그의 훈련 모습에도 관심이 모아지고 있다.즐라탄 이브라히모비치는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "(There is no free time, there is hard work and objectives) 쉬는시간 없이 노력과 목표만이 있다"라는 글과 한장의 사진을 게재했다.사진 속 즐라탄은 훈련 중 진지한 표정으로 런닝머신에 앉은채 카메라를 응시하고 있다.한편, 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)는 즐라탄 이브라히모비치의 해트트릭에 힘입어 유로파리그 16강 진출 가능성을 높였다. 맨유는 17일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2016-2017 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 32강 1차전 홈경기에서 혼자 세 골을 몰아친 이브라히모비치를 앞세워 생테티엔(프랑스)을 3-0으로 완파했다.