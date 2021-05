아우디가 지난 2020년 한 해 동안 세일즈와 서비스 분야에서 우수한 퍼포먼스를 보여준 아우디 딜러사와 임직원을 선정하고, 시상하는 ‘2021 아우디 딜러 어워즈’를 개최했다고 밝혔다. 특히 올해는 코로나19 방역 지침에 따라 온라인으로 진행됐다.베스트 딜러사 선정은 세일즈, A/S 서비스 품질, 서비스 만족도 등의 다양한 지표 점수를 종합적으로 반영하여 결정되며, 세일즈, A/S, 마케팅 부문 베스트 딜러사와 세일즈와 A/S 총 9개 부문에 대해 최고의 어드바이저를 뽑는 ‘톱 아우디언(Top Audian)’ 선정 등 총 12개 부문의 시상이 진행됐다.먼저, ‘베스트 세일즈 딜러사’와 ‘베스트 A/S 딜러사’에는 두 부문 모두 고진모터스와 한서모터스가 공동 수상했으며, ‘베스트 마케팅 딜러사’부문에는 고진모터스와 아이언오토가 공동 수상했다.또한 ‘톱 아우디언(Top Audian)’ 세일즈 시상에서 ‘탑 신차 세일즈 매니저’ 부문에는 김재환(고진모터스 목포), 조영철(한서모터스 원주) 매니저가, ‘톱 신차 세일즈 어드바이저’ 부문에는 이주호(중산모터스), 권성환(위본모터스) 어드바이저가 각각 수상했다.코오롱 모터스 서대구와 고진모터스 동대문이 ‘톱 인증 중고차 세일즈 매니저’부문을, 홍성철(고진모터스), 송재상(유카로 오토모빌) 어드바이저가 ‘톱 인증중고차 세일즈 어드바이저’ 부문을 각각 차지했다.A/S부문 시상에서는, 김영석(고진모터스 성수), 이병승 매니저(한서모터스 원주)가 ‘톱 서비스 매니저’ 부문을, 양승환(고진모터스 청주), 이도연 매니저 (한서모터스 춘천)가 ‘톱 서비스 어드바이저’부문을, 양웅철(고진모터스 삼성), 권기섭(한서모터스 원주) 어드바이저가 ‘톱 테크니션 팀’ 부문을 수상했다.이 밖에도 ‘톱 파츠 매니저’ 부문에는 박병민(유카로 오토모빌), 권순영(한서모터스), ‘탑 워런티 매니저’ 부문에는 김영신 (아이언오토), 이우진(태안모터스)이 수상했다.한편, 아우디는 현재 9개의 공식 딜러사를 보유하고 있으며, 전국 총 37개의 전시장 및 40개의 공식 서비스센터를 운영하고 있다.