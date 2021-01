글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 걸그룹 아이즈원의 김민주, 디스패치와 함께 ‘2021 백투스쿨(Back to School) 디지털 화보’를 공개했다고 밝혔다.화보 속 김민주는 ‘스타일리시 캠퍼스 여신’을 콘셉트로, 휠라 대표 아이템을 활용한 신학기 스타일링을 제안했다. 2021 신학기 백팩을 중심으로 S/S 시즌 휠라 의류, 슈즈 등을 활용, 경쾌한 스포츠 스트리트 감성을 더한 신학기 OOTD(Outfit of the day)를 선보인 것이다.화보 속 김민주는 2021 휠라 신학기 백팩을 중심으로 휠라 의류, 슈즈 등을 매치, 전반 트렌디하면서도 스타일리시한 뉴 시즌룩을 제시했다.화사한 크림 컬러에 가벼운 무게(840g)가 돋보이는 ‘링크21’ 백팩과 휠라의 새로운 데일리 조거 ‘디사이퍼’ 슈즈를 매치해 세련된 무드를 연출하는가 하면, 도톰한 미드솔(중창)에 파스텔 컬러가 돋보이는 코트화 ‘펑키테니스 1998 벨크로’에 크로스백으로 쓸 수 있는 미니파우치가 부착된 ‘T팩 21’ 백팩으로 발랄한 분위기의 신학기룩을 선보였다.휠라 고유 헤리티지가 느껴지는 ‘헤리티지 5선 포인트 카디건’과 ‘FILA 세미 부츠컷 레깅스’, 신규 코트화 ‘코트 플럼피’로 완성한 편안하고 트렌디한 스타일 역시 올봄 캠퍼스에서 돋보이는 신학기 패션이다.휠라와 아이즈원 김민주가 함께한 2021 백투스쿨 디지털 화보는 디스패치 SNS 및 휠라 공식 SNS(페이스북, 인스타그램) 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다.