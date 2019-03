아디다스 온라인 스토어가 화제다.16일 아디다스 측은 '이지 부스트 350 V2 HYPERSPACE' 선착순 판매를 시작했다.아디다스와 뮤지션 카니예 웨스트가 협업해 만들어진 신발 라인업 '이지 부스트 350 V2 HYPERSPACE'의 가격은 289000원이다.온라인 스토어는 이날 오전 7시부터 판매를 진행했으며, 오프라인 스토어는 오전 11시부터 판매를 진행할 예정이다.한편 아디다스 측은 오는 23일엔 '이지 부스트 700 V2 GEODE'를 선착순 판매한다.▲아디다스 공식 온라인 스토어▲아디다스 오리지널스 서울 플래그십 스토어 압구정(02-547-0325)▲아디다스 강남 브랜드센터(02-2052-1366)▲아디다스 오리지널스 스토어 서울 명동(02-756-7321)▲아디다스 오리지널스 스토어 서울 홍대(02-338-6346)▲아디다스 오리지널스 스토어 서울 이태원(02-795-1215)▲DAS107 BY KASINA(02-322-7726)▲KASINA 1997(02-3444-6458)▲KASINA VELVET TRUNK(02-463-7740)▲KASINA HAEUNDAE(051-746-9144)▲Commes des garcons Seoul(02-749-1153)▲BEAKER Cheongdam Flagship(02-543-1270)▲BEAKER Hannam Flagship(070-4118-5216)▲BOON THE SHOP Chungdam / CASESTUDY(02-2056-1234)▲10 Corso Como Cheongdam(02-3018-1010)▲10 Corso Como AVENUEL(02-2118-6096)▲G.STREET HOMME+(02-3449-4520)▲ATMOS 서울 압구정 스토어(02-549-1029)▲ATMOS 서울 명동 스토어(02-318-1029)▲ON THE SPOT 서울 명동 스토어(02-755-8100)▲ON THE SPOT 서울 홍대 스토어(02-334-5600)▲ON THE SPOT 서울 한남 스토어(02-6953-5903)▲ON THE SPOT 부산 광복 스토어(051-717-3979)▲ABC마트 그랜드스테이지 서울 강남 스토어(02-553-7293)▲ABC마트 그랜드스테이지 서울 명동 스토어 1.0 (02-2088-0981)▲JD스포츠 서울 강남 스토어(02-565-2809)▲JD스포츠 서울 홍대 스토어(02-335-2809)