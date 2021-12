[스포츠한국 전성우 기자] ‘별들의 전쟁’ 대진표가 정해진다.13일 오후 8시 스윙스 니옹에 위치한 UEFA(유럽축구연맹) 본부에서 2021~2022시즌 UEFA 챔피언스리그(UCL) 16강 대진과 유로파리그(UEL) 플레이오프(PO), 유로파 컨퍼런스리그(UECL) 플레이오프(PO) 대진을 가릴 추첨식이 진행된다.UCL 16강부턴 조별리그 각 조 1위와 2위가 만나는 방식이다. 조 2위 팀의 홈에서 먼저 1차전 경기를 하고 조 1위 팀의 홈에서 2차전을 치른다. 조별리그에서 이미 상대했던 팀이나 같은 국가 팀끼리는 편성되지 않는다.조 1위 그룹에는 바이에른 뮌헨(독일), 레알 마드리드(스페인), 맨체스터 시티(영국), 리버풀(영국), 아약스(네덜란드), 맨체스터 유나이티드(영국), 릴 OSC(프랑스), 유벤투스(이탈리아)가 포진해있다. 잉글리시 프리미어리그(EPL)에 속한 영국 구단이 세 팀이나 조 1위로 조별리그를 마무리하며 ‘프리미어리그 강세’를 자랑했다.조 2위 그룹에는 파리 생제르맹(프랑스·이하 PSG), 아틀레티코 마드리드(스페인·이하 AT 마드리드), 스포르팅 CP(포르투갈), 인터 밀란(이탈리아), SL 벤피카(포르투갈), 비야레알 CF(스페인), 레드불 잘츠부르크(오스트리아), 첼시(잉글랜드)가 속해있다.첼시, AT 마드리드, PSG, 인터 밀란 등 ‘강호’들이 2위 그룹에 속해있기 때문에 16강전부터 불꽃 튀기는 명승부들이 생길 것으로 보인다. 첼시는 지난 시즌 챔피언스리그 '디펜딩 챔피언'이고 AT 마드리드(스페인 라리가)와 인터 밀란(세리에A)은 작년 리그 우승팀들이다. PSG는 지난 시즌 리그 우승에 실패했지만 킬리앙 음바페, 리오넬 메시, 세르히오 라모스 등이 속해있는 명실상부 '스타군단'이다.가장 큰 관심은 메시와 크리스티아누 호날두의 맞대결 여부다. 메시와 호날두는 과거 스페인 프리메라리가 바르셀로나와 레알을 대표하는 간판스타였다. 그러나 호날두가 2018년 유벤투스로 이적하며 둘의 맞대결은 뜸해졌다. 공교롭게도 이번 UCL 16강에선 둘의 대결이 다시 이뤄질 수 있다. 호날두가 속한 맨유는 F조 1위, 메시가 속한 PSG는 A조 2위이기에 둘의 만남은 더욱 가능성이 높아졌다.이번 UEL PO 대진 추첨식에서 가장 눈여겨볼 팀은 메시가 떠난 바르셀로나다. 바르셀로나는 UCL 조별리그에서 3위를 기록해 21년 만에 UEL로 추락했다. ‘초신성’ 엘링 홀란드가 버티고 있는 도르트문트도 UEL로 떨어졌다. UCL에서 부진했던 바르셀로나와 도르트문트가 UEL에서 자존심을 회복할지 관심이 모인다.‘코리안리거’ 김민재와 손흥민이 UEFA 무대에서 만날 수 있을지도 궁금하다. 김민재의 페네르바체는 UEL 조별리그 3위에 그쳐 UECL PO로 향한다.관건은 손흥민의 소속팀 토트넘이다. 현재 코로나19 집단감염으로 몸살을 앓고 있는 토트넘은 렌과의 6차전을 치르지 못해 몰수패를 당할 위기에 몰렸다. 하지만 만약 렌과 경기가 성사돼 승리한다면 UECL PO에 오르게 돼 김민재와 맞대결할 가능성이 다시 열린다.