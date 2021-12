[스포츠한국 전성우 기자] 레알 마드리드가 아틀레티코 마드리드(이하 AT 마드리드)를 꺾고 프리메라리가 선두를 질주했다.레알은 13일 (이하 한국시각) 오전 5시 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 2021~2022시즌 프리메라리가 17라운드 홈경기에서 AT마드리드를 상대해 2-0으로 이겼다.레알 마드리드는 이날 승리로 13승3무1패(승점 42점)를 기록해 2위 세비야(승점 34점)와의 격차를 승점 8점 차로 벌리며 리그 단독 선두를 질주했다. AT마드리드는 8승5무3패(승점 29점)로 리그 4위에 머물렀다.전반 16분 카림 벤제마의 발끝이 빛났다. 중원에서 상대의 공을 차단해 빠른 역습으로 이어진 상황, 레알의 ‘신성’ 공격수 비니시우스 주니오르가 오른쪽에서 정확한 오른발 크로스를 올렸다. 벤제마가 이를 놓치지 않고 강력한 오른발 발리슈팅을 때리며 AT 마드리드이 골망을 흔들었다.후반 11분 추가골이 터졌다. 역습 과정에서 비니시우스가 왼쪽 측면을 드리블로 흔들고 가운데 있던 마르코 아센시오에게 패스를 내줬다. 아센시오는 넘어지며 왼발슈팅을 날려 AT 마드리드의 골망 왼쪽 구석에 공을 꽂았다.AT 마드리드는 경기 막판까지 만회골을 위해 고군분투했으나 레알 골키퍼 티보 쿠르트아에게 막혔다. 후반 31분과 후반 34분 프리킥 상황에서 르마가 두 차례나 날카로운 왼발 킥으로 골문을 노렸지만 쿠르트아의 벽을 넘지 못했다. 결국 레알은 점수를 지켜내며 승점 3점을 챙겼다.이날 경기의 수훈갑은 비니시우스였다. 비니시우스는 팀의 2득점에 모두 도움을 기록하며 후스코어드 닷컴 기준 평점 8.01을 받았다. 이날 슈퍼세이브를 선보인 골키퍼 쿠르트아(8.14)에 이어 두 번째로 높은 평점이었다.비니시우스는 2021~2011시즌 리그 기록을 10골 4도움으로 늘리며 리그 공격포인트(득점+도움) 단독 2위에 올라섰다. 1위는 이날 1골을 추가한 벤제마(13골 7도움)이다. 벤제마는 현재 득점과 도움 모두 리그 1위를 질주 중이다.레알은 오는 20일 오전 5시 같은 장소에서 카디스 CF를 상대로 리그 18라운드 홈경기를 가진다.