[스포츠한국 윤승재 기자] 토트넘 홋스퍼의 라이언 메이슨 감독대행이 해리 케인과 함께 한 소감을 전했다.토트넘은 24일(한국시간) 영국 레스터의 킹파워 스타디움에서 열린 레스터시티와의 2020-2021 잉글리시 프리미어리그 38라운드 최종전에서 4-2로 승리했다.이날 토트넘은 바디에게 두 번의 페널티킥을 내주면서 끌려갔으나, 전반 41분 케인의 동점골과 후반 31분 손흥민의 코너킥에서 나온 레스터의 자책골로 동점을 만들었다. 이후 후반 막판 교체 투입된 베일이 두 골을 성공시키면서 4-2 역전에 성공했다.하지만 토트넘의 유로파리그 진출은 무산됐다. 토트넘은 18승8무13패 승점 62점을 기록했으나, 이미 6위 웨스트햄에 승점 3점이 뒤진 채로 최종전을 시작한 토트넘은 이날 웨스트햄이 사우샘프턴에 승점 3점을 추가하면서 순위를 뒤집지 못했다. 결국 토트넘은 유로파리그 진출에 실패했다. 대신 유로파리그 하위 등급인 컨퍼런스리그에 진출했다.경기 후 라이언 메이슨 감독대행은 “우리가 원하는 유럽 대항전은 아니었다. 우리는 여기에 와서 반드시 이겨야 한다고 생각했다. 우리가 더 좋은 팀이었다고 생각한다. 오늘 이긴 것이 중요했다”라며 경기 소감을 전했다. 이어 컨퍼런스리그 진출에 대해선 “우리는 유로파 컨퍼런스리그를 존중할 것이다”라고 이야기했다.또한 케인과 함께 한 소감도 전했다. 케인은 현재 이적이 유력한 상황이다. 토트넘이 유로파리그에도 진출하지 못하면서 케인의 이적은 더 유력해졌다. 케인은 이날 경기 후 손흥민, 알리와 찐하게 포옹하면서 이적을 암시하는 행동을 하기도 했다.메이슨 대행은 “케인과 함께 해 매우 영광이었다(I feel very honoured to have played with him). 환상적인 경험을 함께 했다. 케인을 지도하게 된 건 정말로 행운이었다”라면서 “그는 오늘 명석한 모습을 다시 보여줬다. 그가 또 한 번의 득점왕에 오른 것이 매우 기쁘다”라고 이야기했다.