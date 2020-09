[스포츠한국 노진주 기자] 멀티골을 작렬한 이재성(홀슈타인 킬)이 경기 최우수 선수(Man Of the Match)로 선정됐다.킬은 13일(이하 한국시간) 독일 홀슈타인 스타디온에서 열린 2020~2021 독일축구협회(DFB) 포칼컵 64강 리에라신겐-아를렌(5부리그)팀과의 홈경기에서 7-1 대승을 거뒀다.이재성이 두 골을 퍼부었다. 이날 선발 출전한 이재성은 전반 22분과 24분 연속골을 넣으며 수준 차이가 다르다는 것을 명확히 보여줬다. 전반 22분 왼쪽에서 올라온 코너킥때 동료 로렌즈의 헤딩이 골키퍼 바로 앞에 있던 이재성에게 향했고 이재성은 순간적으로 방향만 틀어 골대로 헤딩골을 넣었다.전반 24분에는 오른쪽에서 길게 올라온 크로스를 상대 골키퍼가 나왔음에도 먼저 높이 날아올라 헤딩골을 넣었다. 헤딩으로만 2골을 만든 것.2골을 넣은 이재성은 후반전 시작과 동시에 교체됐다. 올시즌을 끝으로 계약이 만료되기에 이적을 노렸던 이재성이지만 쉽게 이적이 진행되지 않으면서 일단 팀에 잔류하고 있는 이재성은 팀의 핵심선수로 5부리그팀은 물론 팀 내에서도 수준이 다른 경기력을 지녔음을 골로 설명했다.이재성은 이날 경기 최우수 선수(Man Of the Match)로 선정됐다. 킬은 SNS에 소식을 전하며 “축하한다”며 박수를 보냈다.