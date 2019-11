[스포츠한국 김명석 기자] 2019 EAFF 동아시안컵(E-1 챔피언십)에 나설 대한민국 축구대표팀 명단이 공개됐다. 파울루 벤투 감독은 28일 대한축구협회를 통해 23명의 동아시안컵 명단을 발표했다.국제축구연맹(FIFA) 주관 대회가 아니어서 손흥민(토트넘 홋스퍼) 황의조(FC 지롱댕 보르도) 등 유럽파들이 대거 제외된 가운데, 벤투 감독은 황인범(밴쿠버 화이트캡스) 나상호(FC도쿄) 등 기존 대표팀 중 가용한 자원들을 주축으로 K리거들을 대거 발탁하는 방식으로 대표팀을 꾸렸다.K리그1 MVP 후보인 김보경(울산현대) 문선민(전북현대) 등이 벤투 감독의 부름을 받았고, 이정협(부산아이파크) 김승대(전북) 김태환 박주호(이상 울산) 등도 부름을 받았다. 이영재(강원FC)는 생애 첫 태극마크를 달게 됐다.이번 동아시안컵은 부산아시아드주경기장에서 열린다. 벤투호는 내달 5일 울산에 소집된 뒤 9일 부산으로 이동하고, 11일 홍콩전부터 15일 중국전, 18일 일본전을 차례로 치른다.남자부는 한국 등 4개 팀이 참가해 각각 한 차례씩 맞대결을 펼치는 풀리그 방식으로 우승팀을 가린다. 중계는 미정이다.- 12월 11일(수) 오후 7시30분 : 한국 vs 홍콩- 12월 15일(일) 오후 7시30분 : 한국 vs 중국- 12월 18일(수) 오후 7시30분 : 한국 vs 일본