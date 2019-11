[스포츠한국 김명석 기자] ‘별들의 무대’ UEFA 챔피언스리그에서 잇따라 빅매치가 펼쳐진다.축구팬들의 이목이 가장 쏠리는 경기는 27일 오전 5시(이하 한국시각) 스페인 마드리드 에스타디오 산티아고 베르나베우에서 열리는 레알 마드리드(스페인)와 파리생제르망(PSG·프랑스)의 A조 5차전 맞대결이다.카림 벤제마와 루카 모드리치, 토니 크로스, 세르히오 라모스(이상 레알 마드리드), 네이마르와 킬리안 음바페, 앙헬 디 마리아(이상 PSG) 등 세계적인 선수들이 포진한 우승후보들끼리의 맞대결이기 때문이다.지난 9월 첫 맞대결에선 홈팀 PSG가 3-0 완승을 거뒀다. 디 마리아의 멀티골(2골)에 토마 뫼니에의 쐐기골이 더해져 다소 싱겁게 경기가 끝났다. PSG 입장에선 그 전 시즌 16강 탈락(2전 전패)의 아쉬움을 설욕했다. 이번엔 반대로 레알 마드리드가 9월 완패를 설욕할 차례다.같은 시각 열리는 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)와 올림피아코스(그리스)의 맞대결도 국내 팬들에겐 놓칠 수 없는 경기다.최근 3경기 연속골이자 챔스 3경기 연속골을 기록 중인 손흥민이 4경기 연속 상대 골망을 흔들 수 있을지, 조세 무리뉴 신임 감독이 프리미어리그(EPL)에 이어 챔스에서도 토트넘 데뷔승을 거둘 수 있을지에 관심이 쏠린다.또 크리스티아누 호날두 등이 포진한 유벤투스(이탈리아)와 아틀레티코 마드리드(스페인)의 맞대결도 27일 축구팬들의 새벽잠을 설치게 할 만한 빅매치로 꼽힌다.이튿날 오전 2시55분엔 이강인이 속한 발렌시아(스페인)와 첼시(잉글랜드)가 스페인 발렌시아 에스타디오 메스타야에서 격돌한다.특히 두 팀이 속한 H조는 발렌시아와 첼시 그리고 아약스(네덜란드)까지 승점 7점 동률을 이루고 있는 상황이어서 16강 진출권의 향방을 가름할 중요한 경기가 될 전망이다.이강인은 지난 릴OSC(프랑스)전에 이어 챔피언스리그 2경기 연속 선발 출전에 도전한다. 이강인은 앞서 챔스 4경기에 모두 출전(선발 1경기)했지만 공격포인트와는 아직 인연이 닿지 않고 있다.이어 오전 5시엔 리버풀(잉글랜드)과 나폴리(이탈리아)가 영국 리버풀 안필드에서 격돌한다. 리버풀 입장에선 지난 9월 올 시즌 유일한 패배를 안겼던 나폴리를 상대로 설욕전에 도전하게 될 무대다.또 이 경기에서 승리하는 팀은 16강 진출을 조기에 확정할 수 있다는 점에서 치열함의 크기는 더욱 클 것으로 기대된다.같은 시각 황희찬(잘츠부르크)은 KRC헹크(벨기에) 원정에서 또 한 번 공격포인트 사냥에 나선다. 헹크는 지난 9월 챔스 데뷔전을 치렀던 황희찬이 1골2도움을 기록하며 팀의 6-2 대승을 이끌었던 팀이다.지난 9월 득점 없이 승부를 가리지 못했던 FC바르셀로나(스페인)와 보루시아 도르트문트(독일)의 맞대결도 축구팬들의 관심이 집중될 맞대결로 꼽힌다.- 레알 마드리드 vs PSG : 27일 오전 5시, 중계 : SPOTV2- 토트넘(손흥민) vs 올림피아코스 : 27일 오전 5시, 중계 : SPOTV- 유벤투스 vs AT마드리드 : 27일 오전 5시, 중계 : SPOTV NOW2(유료)- 맨시티 vs 샤흐타르 : 27일 오전 5시, 중계 : SPOTV NOW(유료)- 발렌시아(이강인) vs 첼시 : 28일 오전 2시55분, 중계 : SPOTV- 리버풀 vs 나폴리 : 28일 오전 5시, 중계 : SPOTV NOW(유료)- 헹크 vs 잘츠부르크(황희찬) : 28일 오전 5시, 중계 : SPOTV- FC바르셀로나 vs 도르트문트 : 28일 오전 5시, 중계 : SPOTV NOW2(유료)