[스포츠한국 김명석 기자] 2019 FIFA(국제축구연맹) 클럽월드컵 대진이 최종 확정됐다.클럽월드컵은 AFC(아시아축구연맹) 챔피언스리그, UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 등 각 대륙별 클럽대항전 우승팀이 겨루는 대회다. 이번 대회는 카타르에서 내달 12일(이하 한국시각) 막을 올린다.이번 대회에는 2019 AFC 챔피언스리그 우승팀인 알 힐랄(사우디아라비아)과 UEFA 챔피언스리그 우승팀 리버풀(잉글랜드), 코파 리베르타도레스 우승팀 플라멩구(브라질) 등 6개 대륙 7개 팀이 참가한다.지난 시즌 카타르 슈퍼리그 우승팀인 알 사드도 개최국 리그 우승팀 자격으로 출전한다.대회는 개최국 리그 우승팀인 알 사드와 오세아니아 챔피언 엥겐 스포트(뉴칼레도니아)가 내달 12일 1라운드에서 격돌하는 것으로 시작된다.이 경기 승리팀은 14일 북중미 챔피언인 몬테레이(멕시코)와 격돌하고, 반대편 대진에서도 알 힐랄과 에스페랑스 드 튀니스(튀니지)가 맞대결을 펼쳐 각각 4강 진출팀을 가린다.리버풀과 플라멩구는 4강에 선착해 상대팀들을 기다린다. 1라운드 승리팀-몬테레이전 승리팀이 리버풀과, 알힐랄-에스페랑스 드 튀니스전 승리팀이 플라멩구와 각각 격돌한다.대망의 결승전은 22일 오전 2시30분 카타르 도하에서 열린다.우승팀에게는 500만 달러(약 59억원)의 상금과 함께 클럽 월드컵 챔피언을 상징하는 우승 엠블럼, 그리고 금메달 등이 수여된다.대회 최하위(7위) 팀에게도 50만 달러(약 5억9000만원)의 상금이 돌아간다.이 대회는 2016년부터 3년 연속 레알 마드리드(스페인)가 정상의 자리를 지켰다. 레알 마드리드는 통산 4회 우승으로 이 부문 1위이기도 하다.그 뒤를 FC바르셀로나(스페인·우승 3회) 코린치안스(브라질·2회) 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 등 6개 팀(1회)이 잇고 있다.클럽 월드컵의 막이 오른 이래 우승은 늘 유럽 또는 남미 팀의 몫이었다.아시아에서는 2016년 일본 가시마 앤틀러스, 지난해 알 아인(UAE)이 결승에 올라 준우승을 차지한 것이 역대 최고 성적이다.K리그 팀들의 클럽 월드컵 최고 성적은 2009년 포항스틸러스의 3위다. K리그 팀이 클럽 월드컵에 나선 것은 2016년 전북현대(당시 5위)가 마지막이다.(카타르·12월)알 사드(카타르) vs 엥겐 스포트(뉴칼레도니아), 12일 오전 2시30분몬테레이(멕시코) vs 1라운드 승리팀 : 14일 오후 11시알 힐랄(사우디) vs 에스페랑스 드 튀니스(튀니지), 15일 오전 2시30분리버풀(잉글랜드) vs 2라운드 1경기 승리팀, 19일 오전 2시30분플라멩구(브라질) vs 2라운드 2경기 승리팀, 18일 오전 2시30분22일 오전 2시30분