[스포츠한국 김명석 기자] 14일 오후 10시(이하 한국시각). 벤투호와 박항서호가 나란히 월드컵 예선 무대에 출항한다.파울루 벤투 감독이 이끄는 한국은 이날 레바논 베이루트 스포츠시티 경기장에서 열리는 2022 카타르 월드컵 2차예선 H조 4차전에 나선다.같은 시각 박항서 감독이 이끄는 베트남도 베트남 미딩국립경기장에서 아랍에미리트(UAE)와 G조 4차전을 치른다.이번 월드컵 2차예선에서 한국과 베트남의 경기가 각각 같은 시각에 킥오프하는 것은 이번이 처음이다.한국은 이번 레바논전을 통해 조 선두 지키기에 나선다.승점 7점(2승1무)으로 북한에 득실차에서 앞선 선두를 달리고 있는 한국은 이날 승리 시 조 선두 자리를 지킬 수 있다.만약 앞서 열리는 경기에서 북한이 투르크메니스탄을 이기지 못할 경우엔 득실차가 아닌 승점에서 앞선 선두로 올라서게 된다.반대로 레바논에 질 경우 조 3위까지도 추락할 수도 있다. 조 3위인 레바논의 승점이 6점(2승1패)이기 때문이다.객관적인 전력에선 한국이 월등히 앞서지만, 1993년 승리를 마지막으로 레바논 수도 베이루트에서 3경기 연속 무승(2무1패)으로 약한 모습을 보이고 있다는 점이 변수다.벤투호는 손흥민(토트넘 홋스퍼)을 비롯해 황의조(지롱댕 보르도) 황희찬(잘츠부르크) 등 유럽파 공격수들을 앞세워 이같은 흐름을 끊겠다는 각오다.피파랭킹에선 한국이 39위, 레바논은 91위다. 역대전적에선 9승2무1패로 한국이 크게 앞서 있다.박항서 매직을 앞세워 사상 첫 월드컵 최종예선 진출에 도전 중인 베트남은 UAE를 상대로 조 선두 등극에 도전한다.현재 베트남은 승점 7점(2승1무)으로 태국에 득실차에서 1골 뒤진 G조 2위다. 앞서 열리는 태국-말레이시아전 결과에 따라 선두로 치고 나설 수 있다.특히 UAE는 G조 톱시드 팀이자 태국과 더불어 베트남의 조 1위 경쟁팀이어서 베트남 입장에선 더욱 더 중요한 경기가 될 전망이다.피파랭킹에선 베트남이 97위, UAE가 67위로 30계단 차이가 난다. 역대전적에서도 1승4패로 베트남이 열세인데, 특히 최근 4전 전패를 당하고 있다.다만 지난달 인도네시아전 징크스를 20년 만에 깨트리는 등 박항서 감독 부임 이전과 이후로 베트남 축구역사가 새로 쓰이고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.만약 한국과 베트남이 나란히 승전보를 울릴 경우 지난달 10일 이후 이번 예선 두 번째다. 당시 한국은 스리랑카를 8-0으로 대파했고, 베트남도 말레이시아를 1-0으로 꺾었다.한편 한국-레바논전 중계는 TV조선과 SPOTV 유튜브에서, 베트남-UAE전 중계는 SPOTV와 SPOTV NOW 등을 통해 각각 진행될 예정이다.- H조 : 한국 vs 레바논 (중계 : TV조선, SPOTV 유튜브)- G조 : 베트남 vs 아랍에미리트 (중계 : SPOTV)