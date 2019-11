[스포츠한국 김명석 기자] 대한민국 축구의 미래들이 ‘새 역사’에 도전한다.김정수 감독이 이끄는 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 11일 오전 8시(이하 한국시각) 브라질 비토리아 클레베르 안드라지 경기장에서 멕시코와 2019 FIFA U-17 월드컵 8강전을 치른다.대회 4강(준결승) 진출권이 걸린 단판승부이자, 한국축구의 U-17 월드컵 역대 최고성적에 도전하게 될 무대다.앞서 한국은 조별리그 C조를 2위(2승1패)로 통과했다. 아이티를 2-1로 누른 뒤 프랑스에 1-3으로 져 탈락 위기에 몰렸지만, 칠레를 2-1로 꺾고 조 2위로 16강 무대를 밟았다.16강 토너먼트 무대에선 A조 2위팀인 앙골라와 마주했다. 전반 33분에 터진 최민서(포항제철고)의 선제골을 끝까지 지켜내 8강에 진출했다. 2009년 나이지리아 대회 이후 무려 10년 만의 U-17 월드컵 8강 진출이었다.이제는 U-17 월드컵 역대 최고성적에 도전한다. 한국은 지난 1987년 캐나다 대회와 2009년 두 차례 8강에 진출했지만 4강 무대까지는 닿지 못했다. 만약 멕시코를 꺾고 4강에 진출할 경우, 김정수호는 U-17 월드컵 역대 최고 성적을 거두게 된다.물론 멕시코는 만만치 않은 상대다. 앞서 조별리그 F조를 3위(1승1무1패)로 통과한 뒤, 일본과의 16강전에서 2-0 완승을 거두고 8강에 진출했다. 조별리그에선 파라과이와 비긴 뒤 이탈리아에 1-2로 졌으나, 솔로몬제도를 8-0으로 대파하고 16강에 합류했다.특히 2005년과 2011년 두 차례나 U-17 월드컵 정상에 올랐던 경험이 있는 팀이다. 2013년과 2015년에도 각각 준우승과 4강에 오르는 등 최근 U-17 월드컵에서 뚜렷한 강세를 나타내고 있는 팀이기도 하다.다만 U-17 대표팀 간 역대전적은 3전 3무로 팽팽하고, 칠레에 이어 앙골라를 꺾으면서 한국의 기세 역시 뚜렷한 상승곡선을 그리고 있다는 점에 기대를 걸어볼 수 있다.이 경기에서 승리하는 팀은 앞서 오전 4시30분 8강전의 서막을 올리는 네덜란드-파라과이전 승리 팀과 4강전에서 격돌하게 된다. 반대편 8강 대진에선 프랑스와 스페인, 브라질과 이탈리아가 각각 격돌한다.한국과 멕시코의 2019 U17 월드컵 8강전 중계는 MBC와 SBS, KBS2 등 지상파 3사를 통해 진행된다.- 네덜란드 vs 파라과이 : 11일 오전 4시30분- 스페인 vs 프랑스 : 12일 오전 4시30분- 브라질 vs 이탈리아 : 12일 오전 8시