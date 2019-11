[스포츠한국 김명석 기자] 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀이 아시아의 자존심을 걸고 2019 FIFA U-17 월드컵 무대를 준비한다.2019 U17 월드컵 8강 진출팀과 대진표가 모두 확정된 가운데, 아시아에서 유일하게 살아남았기 때문이다.브라질에서 열리고 있는 이번 대회엔 아시아 4개 팀이 출전했다.지난해 AFC(아시아축구연맹) U-16 챔피언십 성적에 따라 일본과 타지키스탄, 한국, 호주(이상 대회 성적순)가 월드컵 무대를 밟았다.이 가운데 조별리그는 한국과 호주, 일본 3개 팀이 통과했다.한국은 2승1패(승점6) C조 2위, 호주는 1승1무1패(승점4) B조 4위, 일본은 2승1무(승점7) D조 1위로 각각 16강 무대를 밟았다.AFC U-16 챔피언십 준우승팀 타지키스탄은 1승2패(승점3) E조 3위로 조별리그에서 탈락했다.이어 토너먼트 첫 판인 16강전에서 호주와 일본이 잇따라 탈락의 고배를 마셨다.호주는 프랑스에 0-4로 대패했고, 일본도 멕시코에 0-2로 졌다.반면 한국은 16강에서 앙골라를 1-0으로 제압, 아시아에서 유일하게 8강 무대를 밟았다.한국의 8강전 상대는 앞서 일본을 완파한 멕시코다. 무대는 11일 오전 8시 브라질 비토리아 클레베르 안드라지에서 펼쳐진다.만약 한국이 멕시코를 꺾고 4강(준결승)에 진출하면, U-17 월드컵 역대 최고성적이라는 새 역사를 쓴다.한국의 U-17 월드컵 역대 최고성적은 1987년과 2009년 8강이다.한국-멕시코전 승리 팀은 네덜란드-파라과이전 승리 팀과 4강전에서 격돌한다.- 네덜란드 vs 파라과이 : 11일 오전 4시30분- 스페인 vs 프랑스 : 12일 오전 4시30분- 브라질 vs 이탈리아 : 12일 오전 8시