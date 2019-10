[스포츠한국 김명석 기자] 리버풀과 아스날, 첼시와 맨체스터 유나이티드의 ‘빅매치’가 31일 오전 잇따라 열린다.리버풀과 아스날은 31일 오전 4시30분(이하 한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열리는 2019~2020 EFL컵(카라바오컵) 4라운드(16강)에서 격돌한다.EFL컵은 올해로 60회 째를 맞이하는 대회로, 잉글랜드 프로축구 1~4부리그에 속한 92개 팀이 참가하는 대회다. 아마추어팀들까지 모두 참가하는 FA컵과는 다른 대회다.지난달 3라운드에서 리버풀은 밀턴 케인스 돈스(3부)를, 아스날은 노팅엄 포레스트(2부)를 꺾고 각각 4라운드에 진출했다.올 시즌엔 프리미어리그(EPL) 3라운드에서 맞대결을 펼쳤는데, 당시엔 리버풀이 3-1로 승리를 거둔 바 있다.대회 최다우승팀인 리버풀은 2011~2012시즌 이후 8시즌 만, 아스날은 1992~1993시즌 이후 26시즌만의 우승에 도전 중이다.지난 시즌엔 리버풀이 3라운드에서, 아스날은 8강에서 각각 탈락의 고배를 마셨다.이어 오전 5시5분 런던 스탬포드 브릿지에선 첼시와 맨유가 대회 8강 진출권을 놓고 다툰다.첼시는 앞서 그림스비 타운(4부)을 7-1로 대파했고, 맨유는 로치데일(3부)을 승부차기 끝에 제압했다.두 팀은 지난 8월 12일 EPL 1라운드에서 맞대결을 펼친 바 있는데, 당시엔 홈팀 맨유가 4-0 대승을 거둔 바 있다.첼시 입장에선 당시 원정에서 당한 패배를 안방에서 설욕할 기회이기도 하다.첼시는 지난 시즌 결승까지 올랐으나 맨체스터 시티에 패배해 우승컵을 눈앞에서 놓쳤다. 마지막 우승은 2014~2015시즌이다.지난 시즌 3라운드 탈락의 굴욕을 맛봤던 맨유는 2016~2017시즌 이후 3시즌 만의 우승에 도전한다.한편 EFL컵 우승팀에겐 10만 파운드(약 1억5000만원)의 상금과 함께 다음 시즌 UEFA 유로파리그 출전권이 주어진다.현재 맨시티와 에버튼, 레스터 시티, 옥스포드 유나이티드(3부), 콜체스터 유나이티드(4부)가 대회 8강에 선착했다.- 리버풀 vs 아스날 : 31일 오전 4시30분, 중계 : SPOTV2- 아스톤빌라 vs 울버햄튼 : 31일 오전 4시45분- 첼시 vs 맨유 : 31일 오전 5시5분, 중계 : SPOTV