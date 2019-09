[스포츠한국 김명석 기자] 다음 무대는 ‘별들의 전쟁’이다.주말 정규리그 일정을 일찌감치 마친 손흥민(토트넘 홋스퍼)과 황희찬(레드불 잘츠부르크) 이강인(발렌시아CF)이 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 일정을 준비한다. 챔피언스리그는 UEFA가 주관하는 최상위 클럽대항전으로, 각 리그를 대표하는 상위 팀들만이 출전하는 무대다.‘맏형’ 손흥민이 먼저 나선다. 손흥민은 내달 2일 오전 4시(이하 한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열리는 챔스 조별리그 B조 2차전에서 독일 최강팀인 바이에른 뮌헨전을 준비한다.예열은 마쳤다. 앞서 손흥민은 사우스햄튼과의 프리미어리그(EPL) 경기에 선발로 출전해 2골에 모두 관여하는 맹활약을 펼쳤다. 골을 터뜨리지 못했음에도 불구하고 영국 공영방송 BBC가 최우수선수로 꼽는 등 존재감이 눈부셨던 경기였다.당시 손흥민은 당시 이른 시각인 후반 19분 가장 먼저 교체돼 체력을 비축했다. 뮌헨전 선발 출전에 대비한 체력 안배 차원이라는 분석이 지배적이다. 만약 선발로 나설 경우 손흥민은 올 시즌 처음 챔스 무대에 선발로 나선다. 지난 올림피아코스(그리스)와의 1차전에선 교체로 출전한 바 있다.이튿날 오전 4시엔 이강인이 출전을 준비한다. 이강인에겐 UEFA 챔피언스리그 첫 선발 출전에 도전하는 무대다. 공교롭게도 상대는 네덜란드의 아약스다. 지난 시즌 챔스 4강 진출팀이자, 지난 여름 이적시장 이강인을 향해 ‘러브콜’을 보냈던 팀이기도 하다.지난 아틀레틱 클루브(빌바오)전에서 푹 쉰 이강인은 아약스전을 통해 생애 첫 UEFA 챔피언스리그 선발 출전에 도전한다. 지난 26일 헤타페전을 통해 생애 첫 선발 출전과 함께 데뷔골까지 터뜨렸던 그는 사흘 뒤 열린 빌바오전에선 휴식을 취했다. 헤타페전 활약상을 돌아봤을 때 이강인에게 출전 기회가 돌아갈 가능성이 적지 않다.이강인은 지난 첼시와의 조별리그 1차전 원정경기 당시엔 후반 막판 교체로 출전해 그라운드를 밟았다. 이는 한국선수 최연소 UEFA 챔피언스리그 출전 신기록이었다.같은 시각 황희찬은 챔스 2경기 연속골에 도전한다. 무대는 영국 리버풀에서 열리는 리버풀 원정경기다. 리버풀은 지난 시즌 챔스 우승팀이자, 올 시즌 EPL에서 7전 전승으로 선두를 달리고 있는 팀이다.최근 눈 부상으로 전열에서 이탈했던 황희찬은 오스트리아 빈전에서 교체로 출전하며 부상 복귀를 알렸다. 복귀 직후부터 활발한 움직임을 보여준 데다가, 엘링 홀란드의 출전이 불투명한 상황이어서 황희찬의 선발 출전은 기정사실화된 분위기다.특히 황희찬은 지난 18일 KRC헹크(벨기에)와의 챔스 1차전에서 맹활약을 펼친 바 있어 자신감을 품은 채 챔스에 나설 전망이다. 당시 황희찬은 챔스 본선 데뷔전에서 1골2도움을 터뜨리며 팀의 6-2 대승을 이끌었다. 챔스 1경기 3개의 공격포인트는 한국선수 최다기록이었다.- 2일(수) 오전 4시 : 토트넘(손흥민) vs 바이에른 뮌헨 (중계 : SPOTV)- 3일(목) 오전 4시 : 발렌시아(이강인) vs 아약스 (중계 : SPOTV)- 3일(목) 오전 4시 : 잘츠부르크(황희찬) vs 리버풀 (중계 : SPOTV2)