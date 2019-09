[스포츠한국 김명석 기자] 2019~2020 EFL컵(카라바오컵) 16강 대진이 확정됐다. 첼시와 맨체스터 유나이티드, 리버풀과 아스날의 맞대결이 각각 성사됐다.26일(이하 한국시각) EFL컵 3라운드가 끝난 직후 영국 스타디움 MK에서 16강 대진 추첨이 진행된 가운데 ▲첼시-맨유 ▲리버풀-아스날 ▲에버튼-왓포드 ▲아스톤 빌라-울버햄튼 ▲맨체스터 시티-사우스햄튼 ▲버튼 알비온(3부)-레스터 시티 ▲크롤리 타운(4부)-콜체스터 유나이티드(4부) ▲옥스포드 유나이티드(3부)-선덜랜드(3부)가 각각 8강 진출을 놓고 다투게 됐다.첼시와 맨유, 리버풀과 아스날 등의 맞대결에 관심이 쏠리는 가운데, 나란히 4부리그에 속한 크롤리 타운과 콜체스터 유나이티드가 16강에서 격돌하게 되면서 두 팀 중 한 팀은 대회 8강에 진출한 4부리그 팀으로 남게 됐다.앞서 크롤리 타운은 스토크 시티(2부)를, 콜체스터는 토트넘 홋스퍼를 승부차기로 꺾고 3라운드에 진출했다.또 3부리그에 속한 옥스포드와 선덜랜드 역시 16강에서 맞대결을 펼쳐 8강 진출에 도전할 수 있게 됐다.대회 16강전은 내달 29일 열린다.에버튼 vs 왓포드아스톤 빌라 vs 울버햄튼맨체스터 시티 vs 사우스햄튼버튼 vs 레스터크롤리 vs 콜체스터첼시 vs 맨유옥스포드 vs 선덜랜드리버풀 vs 아스날