[스포츠한국 김명석 기자] 손흥민(토트넘 홋스퍼)이 시즌 첫 골과 멀티골을 동시에 터뜨리며 팀의 대승을 이끌었다. 맨체스터 시티는 ‘승격팀’ 노리치 시티 원정길에서 충격패를 당했다.손흥민은 14일(이하 한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 크리스탈 팰리스와의 프리미어리그(EPL) 5라운드 홈경기에 선발 풀타임 출전, 결승골 포함 2골을 터뜨리며 팀의 4-0 대승을 이끌었다.전반 10분 페널티 박스 안에서 수비수 한 명을 제친 뒤 왼발 슈팅으로 포문을 연 손흥민은 전반 23분 서지 오리에의 크로스를 왼발 발리 슈팅으로 마무리, 단숨에 멀티골을 달성했다.뿐만 아니라 손흥민은 전반 21분과 42분 팀의 추가골 장면에서도 결정적인 패스로 기점 역할을 하는 등 팀의 4골에 모두 직·간접적으로 기여하는 맹활약을 펼쳤다.손흥민의 활약을 앞세운 토트넘은 3경기 연속 무승(2무1패)의 흐름을 끊어내고 단숨에 3위(승점8)로 올라섰다.이어 열린 경기에선 맨시티가 ‘승격팀’ 노리치에 무릎을 꿇는 대이변이 나왔다.맨시티는 영국 캐로우 로드에서 열린 노리치 원정경기에서 난타전 끝에 2-3으로 졌다. 올 시즌 첫 패배다.전반 18분과 28분 각각 케니 맥린과 토드 캔트웰에게 연속골을 허용한 맨시티는 전반 막판 세르히오 아구에로의 만회골로 전반을 1-2로 뒤진 채 마쳤다.맨시티는 후반 5분 니콜라스 오타멘디의 실수로 티무 푸키에게 추가골을 내줬고, 이후 후반 막판 로드리의 만회골로 추격의 불씨를 지폈지만 끝내 승부를 원점으로 돌리지는 못했다.앞서 리버풀이 뉴캐슬 유나이티드를 3-1로 꺾고 5연승을 질주하면서 리버풀(승점15)과 맨시티(승점10)의 격차는 5점으로 벌어졌다.이밖에 맨체스터 유나이티드는 레스터 시티와의 홈경기에서 1-0 진땀승을 거뒀고, 첼시는 울버햄튼 원더러스 원정길에서 5-2 승리를 거뒀다.사우스햄튼은 셰필드 유나이티드를 적지에서 1-0으로 눌렀고, 브라이튼 앤 호브 알비온과 번리는 1-1로 승부를 가리지 못했다.리버풀 3-1 뉴캐슬토트넘 4-0 크리스탈 팰리스맨유 1-0 레스터첼시 5-2 울버햄튼브라이튼 1-1 번리사우스햄튼 1-0 셰필드노리치 3-2 맨시티본머스 vs 에버튼 (15일 오후 10시)왓포드 vs 아스날 (16일 오전 0시30분)아스톤 빌라 vs 웨스트햄 (17일 오전 4시)