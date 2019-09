[스포츠한국 김명석 기자] 2022 카타르 월드컵을 향한 아시아지역 2차예선 2라운드가 펼쳐진다. 대한민국 축구대표팀(피파랭킹 37위)을 비롯해 이란(23위) 중국(71위) 일본(33위) 등 톱시드 팀들도 첫 선에 나선다.아시아 40개 팀이 참가하는 2차예선이 지난 5일 막을 올린 가운데, 조 추첨 당시 톱시드(포트1·피파랭킹 상위 8개 팀)에 속했던 8개 팀 중 카타르를 제외한 7개 팀은 예선 첫 라운드를 치르지 않았다.각 조가 홀수(8개 팀)로 구성되어 있어 매 라운드마다 한 팀씩 예선을 치를 수 없는 까닭이다.예선이 열리던 날 한국은 피파랭킹 94위 조지아와 평가전을 치러 2-2 무승부를 거뒀고, 같은 날 일본은 홈에서 열린 경기에서 파라과이(39위)를 2-0으로 꺾었다. 이란과 중국 등은 평가전 없이 월드컵 예선을 준비했다.한국은 10일 오후 11시(이하 한국시각) 투르크메니스탄과 원정경기를 치른다. 투르크메니스탄은 피파랭킹 132위 팀으로, 앞서 스리랑카(200위)와의 첫 경기에선 2-0 승리를 거뒀다. 역대전적에서는 2승1패로 한국이 우위다.한국에 앞서 이란은 오후 9시 홍콩(피파랭킹 139위) 원정경기에 나선다. 일본도 오후 9시20분 미얀마(135위) 원정경기를 통해 첫 승에 도전한다.이밖에 아랍에미리트(피파랭킹 65위)는 오후 9시45분 말레이시아(159위)를 상대로 예선 첫 경기에 나서고, 중국은 자정 몰디브(152위)와 격돌한다.또 호주(피파랭킹 46위)는 11일 오전 0시30분 쿠웨이트(156위), 사우디아라비아(68위)는 오전 1시 예멘(142위) 원정길에 각각 오른다.한편 한국과 같은 조에 속한 G조에서는 스리랑카와 북한(피파랭킹 118위)이 10일 오후 11시 격돌한다. 스리랑카는 앞서 투르크메니스탄에 0-2로 졌고, 북한은 레바논(87위)을 2-0으로 제압했다.박항서 감독이 이끄는 베트남(피파랭킹 97위)은 이번 2라운드에서 휴식을 취한다.한국과 투르크메니스탄전 중계는 SBS 등을 통해 진행된다.(한국시각·왼쪽이 홈팀)- 홍콩 vs 이란 (10일 오후 9시)- 미얀마 vs 일본 (10일 오후 9시20분)- 스리랑카 vs 북한 (10일 오후 11시)- 몰디브 vs 중국 (11일 오전 0시)- 쿠웨이트 vs 호주 (11일 오전 0시30분)- 예멘 vs 사우디아라비아 (11일 오전 1시)