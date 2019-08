[스포츠한국 김명석 기자] 유럽축구가 본격적으로 새 시즌의 막을 올린다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 프랑스 리그1의 막이 지난주 오른 가운데, 이번 주말엔 스페인 프리메라리가와 독일 분데스리가 등도 개막한다.스페인 프리메라리가는 17일 오전 4시(이하 한국시각) FC바르셀로나와 아틀레틱 빌바오전을 시작으로 새 시즌의 막을 올린다. 이에 앞서 바이에른 뮌헨과 헤르타 BSC도 2019~2020시즌 분데스리가의 첫 무대를 장식한다.유럽무대를 누비는 한국인 선수들도 이번 주말 일제히 출격을 준비한다.1부리그 기준 가장 먼저 출전에 나서는 선수는 1999년생 정우영(SC프라이부르크)이다.정우영은 17일 오후 10시30분 마인츠05와의 홈경기를 통해 이적 후 정규리그인 분데스리가 첫 경기에 나선다.앞서 그는 마그데부르크와의 DFB포칼(컵대회)에 교체로 나서 예열을 마쳤다. 권창훈(프라이부르크)과 지동원(마인츠)은 다만 나란히 부상으로 출전이 어려울 전망이다.같은 날 오후 11시엔 기성용(뉴캐슬 유나이티드)이 시즌 첫 출전에 도전한다. 지난 아스날과의 EPL 개막전에서 교체명단에도 이름을 올리지 못했던 그는 노리치 시티 원정경기를 통해 다시 한 번 시즌 첫 출전에 나선다.시즌 개막 후 4경기에서 4개의 도움을 기록하며 ‘특급 도우미’로 거듭난 황희찬(레드불 잘츠부르크)은 시즌 첫 골 사냥에 나선다. 무대는 SKN 상 폴텐과의 오스트리아 분데스리가 4라운드 원정경기다.이적시장 내내 뜨거운 이적설의 중심에 선 이강인도 출격을 준비한다. 18일 오전 2시 레알 소시에다드와의 프리메라리가 홈 개막전이다. 올 시즌 이강인의 팀내 입지를 미리 가늠해볼 수 있는 무대라는 점에서 관심이 쏠리는 경기다.지난 앙제전에서 유럽 데뷔전을 치렀던 황의조는 시즌 첫 골에 다시 한 번 도전한다. 황의조는 18일 오전 3시 몽펠리에와의 홈경기를 앞두고 있다.몽펠리에는 지난 프리시즌 당시 황의조가 팀 합류 이틀 만에 비공식 데뷔전을 치렀던 상대다. 당시 황의조는 수비 뒷공간을 파고든 뒤 골키퍼와 일대일 기회를 만드는 등 좋은 모습을 보여준 바 있다.18일 자정엔 석현준(스타드 드 랭스)이 2경기 연속골 사냥에 나선다. 지난 올림피크 마르세유와의 개막전에서 교체로 출전, 유럽파 한국선수들 가운데 가장 먼저 골맛을 본 그는 이번엔 스트라스부르전 골문을 정조준한다.이승우(헬라스 베로나)도 본격적인 새 시즌 정규리그 개막을 앞두고 예열에 나선다. 그는 19일 오전 3시30분 크레모네세(2부)와의 코파 이탈리아(컵대회)전 출전을 준비 중이다. 세리에A는 다음 주에 개막한다.이밖에 독일 2부리그에 속한 이청용(보훔)과 이재성 서영재(이상 홀슈타인 킬) 등도 나란히 출격을 준비한다. 천성훈(아우크스부르크)이나 박규현(베르더 브레멘) 박이영(상 파울리) 최경록(칼스루에) 등도 깜짝 출전에 도전한다.한편 손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼는 18일 오전 1시30분 맨체스터 시티와 원정경기를 치르지만, 손흥민은 징계로 결장한다. 지난 시즌 본머스전에서 퇴장을 당한 뒤 잉글랜드축구협회(FA)로부터 3경기 출전 정지 징계를 받은 것과 관련된 마지막 결장이다.- 17일 오전 1시30분 : 보훔(이청용) vs 함부르크 (중계 : JTBC3)- 17일 오후 10시30분 : 프라이부르크(정우영) vs 마인츠 (중계 : JTBC3)- 17일 오후 11시 : 뉴캐슬(기성용) vs 노리치 시티 (중계 : 스포티비나우)- 18일 오전 0시 : 잘츠부르크(황희찬) vs 상 폴텐- 18일 오전 2시 : 발렌시아(이강인) vs 소시에다드 (중계 : 스포티비2)- 18일 오전 3시 : 보르도(황의조) vs 몽펠리에 (중계 : SBS스포츠)- 18일 오후 8시30분 : 홀슈타인 킬(이재성) vs 카를루스에- 19일 오전 0시 : 랭스(석현준) vs 스트라스부르 (중계 : SBS스포츠)- 19일 오전 3시30분 : 헬라스 베로나(이승우) vs 크레모네세