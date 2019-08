[스포츠한국 김명석 기자] 2019 FA 커뮤니티 실드가 열렸다. 2019~2020시즌 프리미어리그(EPL) 개막도 카운트다운에 돌입했다.전 시즌 EPL 우승팀과 FA컵 우승팀이 겨루는 커뮤니티 실드가 4일(이하 한국시각) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 펼쳐졌다. 지난 시즌엔 맨체스터 시티가 EPL과 FA컵을 모두 우승을 차지하면서 EPL 2위 팀인 리버풀이 대신 커뮤니티 실드 무대에 나섰다.결과적으로 커뮤니티 실드는 2년 연속 맨시티의 몫이 됐다. 라힘 스털링의 선제골 이후 요엘 마티프의 동점골로 두 팀의 승부는 승부차기로 접어들었는데, 조르지니오 바이날둠(리버풀)이 양 팀 통틀어 유일하게 실축을 범하면서 맨시티가 승부차기 스코어 5-4로 승리했다.이로써 맨시티는 지난해에 이어 2년 연속이자 통산 6번째 커뮤니티 실드 우승을 차지했다. 지난해 커뮤니티 실드부터 카라바오컵과 EPL, FA컵, 그리고 이번 커뮤니티 실드까지 잉글랜드에서 개최된 축구대회 5개 연속 정상에 오르는 기염도 토했다.커뮤니티 실드가 개최되면서, 자연스레 시선은 EPL 개막으로 향하게 됐다. 커뮤니티 실드가 열렸다는 것은 곧 EPL 개막이 머지않았음을 의미하는 것이기 때문이다.올 시즌 EPL은 오는 10일 오전 4시 리버풀과 노리치 시티의 리그 첫 경기를 시작으로 내년 5월까지 9개월의 대장정에 돌입하게 된다. ‘디펜딩 챔피언’ 맨체스터 시티는 10일 오후 8시30분 웨스트햄 유나이티드 원정길에 오른다.손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼는 11일 오전 1시30분 애스턴 빌라와 첫 경기를 치른다. 손흥민은 다만 지난 시즌 징계 여파로 이 경기에 나설 수 없다. 기성용(뉴캐슬 유나이티드)은 11일 오후 10시 아스날전을 준비한다.이밖에 맨체스터 유나이티드와 첼시는 12일 오전 0시30분 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 개막전 빅매치를 치른다.- 리버풀 vs 노리치 (10일 오전 4시)- 웨스트햄 vs 맨시티 (10일 오후 8시30분)- 본머스 vs 세필드 (10일 오후 11시)- 번리 vs 사우스햄튼 (10일 오후 11시)- 크리스탈 팰리스 vs 에버튼 (10일 오후 11시)- 왓포드 vs 브라이튼 (10일 오후 11시)- 토트넘 vs 애스턴 빌라 (11일 오전 1시30분)- 레스터 vs 울버햄튼 (11일 오후 10시)- 뉴캐슬 vs 아스날 (11일 오후 10시)- 맨유 vs 첼시 (12일 오전 0시30분)