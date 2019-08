[스포츠한국 윤승재 기자] 동아시아축구연맹(EAFF)이 주최하는 15세 이하 여자축구 축제가 8일부터 4일간 목포국제축구센터에서 열린다.EAFF U-15 여자축구 페스티벌은 2년마다 열리는 대회로, 4개 팀 씩 2개조로 나뉘어 조별리그를 진행한다. 이후 각조 순위에 따라 2경기씩 추가로 경기를 치른다. 하지만 저연령 대회인 만큼 별도의 우승팀을 가리지 않는다.대회에는 개최국 대한민국을 비롯해 일본과 중국, 대만, 괌, 홍콩, 몽골, 북마리아나제도 8개국이 참가한다. 한국 U-15대표팀은 A조에 포함돼 대만(5일)과 중국(6일), 일본(7일)과 차례로 경기를 치를 예정이다.U-15 대표팀에는 엄민경(울산현대청운중), 변혜진(강원하슬라중), 전유경(포항항도중) 등 U-16 대표팀 선수가 다수 포함됐다. 대한축구협회는 “9월 태국에서 열리는 AFC U-16 챔피언십 준비 과정도 겸할 예정”이라고 전했다.- A조 : 대한민국, 일본, 중국, 대만- B조 : 홍콩, 북마리아나제도, 괌, 몽골- 8월 5일(월) 15:00 vs 대만- 8월 6일(화) 18:00 vs 중국- 8월 7일(수) 15:00 vs 일본