[스포츠한국 윤승재 기자] 여자축구 간판 공격수 이금민(25·경주한수원)이 잉글랜드 여자축구팀 맨시티에 입단한다.경주한수원여자축구단(이하 경주한수원)은 25일 "간판 공격수 이금민이 잉글랜드 여자프로 축구팀인 맨시티에 입단 한다"고 발표했다.이금민은 2010년 FIFA U-17 여자월드컵 우승 멤버로서 2013년 키프러스컵을 통해 성인 A매치에 데뷔했다. 이후 이금민은 2015년 캐나다 여자월드컵에 이어 2018년 아시안컵과 아시안게임, 2019년 프랑스 여자월드컵 등 굵직한 대회에 국가대표로 출전하며 한국 여자축구의 기둥으로 자리매김했다. 이금민은 A매치 54경기에 나와 16골을 기록했다.특히 이금민은 월드컵 직전에 열린 아이슬란드와의 친선 경기에서 저돌적인 플레이를 선보이며 적장 욘 회익손 감독에게 "세계적인 선수"라는 평가를 받기도 했다. 이금민은 월드컵 3차전 노르웨이전서 감각적인 백힐로 여민지의 만회골을 도우며 평가에 걸맞은 활약을 펼치기도 했다.이에 이금민은 맨시티로부터 러브콜을 받았다. 경주한수원은 "현재 진행중인 WK리그 성적도 중요하지만, 한국 여자축구의 발전과 개인 발전을 위해 대승적인 차원에서 이적을 승인했다"면서 "유럽무대에 진출한 이금민이 꼭 성공하기를 기원하다"라고 밝혔다.이금민은 "맨시티 이적을 승인해준 경주한수원 정재훈 구단주께 감사드린다. 그동안 경주한수원 여자축구단을 성원해주신 팬들에게 해외에서도 멋진 플레이를 보여드리겠다"라고 다짐했다.이금민의 새 둥지가 될 맨시티는 최근 여자슈퍼리그에서 3시즌 동안 우승 1회, 준우승 2회를 달성한 바 있다. 팀에 실력 있는 좋은 선수들이 많아 개인 발전에 많은 도움이 될 것으로 기대된다. 이금민은 맨시티WFC가 새 시즌을 앞두고 실시하는 프리시즌 훈련에 합류하기 위해 조만간 출국할 예정이다.한편 이금민은 지소연(첼시 위민)과 조소현(웨스트햄)에 이어 잉글랜드 무대에 진출한 세 번째 한국인 여자 선수가 됐다.자연스레 '코리안더비'에도 관심이 쏠린다. 이금민은 오는 11월 17일 오후 11시(이하 한국시간)에 홈에서 조소현의 소속팀 웨스트햄과 6라운드 경기를 펼친다. 이후 12월 8일 오후 11시에는 지소연의 첼시 위민과 9라운드 원정 경기를 펼칠 예정이다.△ 11월 17일 오후 11시 vs. 웨스트햄(조소현) 홈△ 12월 8일 오후 11시 vs. 첼시 위민(지소연) 원정△ 2월 10일 오전 0시 vs. 웨스트햄(조소현) 원정△ 2월 20일 오후 11시 vs. 첼시 위민(지소연) 홈