[스프츠한국 김명석 기자] 2019 인터내셔널 챔피언스컵(ICC)이 막을 올린다. 손흥민이 속한 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)는 유벤투스(이탈리아)와 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 인터밀란(이탈리아)과 차례로 격돌한다.잉글랜드와 미국, 중국 등 6개국에서 열리는 ICC는 17일 오전 10시(이하 한국시각) 피오렌티나(이탈리아)와 과달라하라(멕시코)의 개막전을 시작으로 약 한 달간 열린다. 토트넘과 맨유를 비롯해 레알 마드리드(스페인) 바이에른 뮌헨(독일) 등 12개 팀이 참가한다.12개 팀이 모두 맞대결을 펼치는 것은 아니다. 같은 지역에서 투어를 진행하는 팀들끼리만 격돌한다. 3경기씩 치르는 각 팀들의 성적에 따라 우승팀이 결정된다. 18개 팀이 참가한 지난해 대회에선 토트넘이 2승1무(승부차기패), 승점 7점으로 우승을 차지했다.토트넘은 싱가포르와 중국으로 이어지는 두 차례 아시아 투어에 이어 영국 런던으로 돌아와 새 시즌을 준비한다. 첫 경기는 21일 오후 8시36분 열리는 유벤투스전이다. 손흥민과 크리스티아누 호날두의 맞대결로도 관심이 쏠리는 경기다.이어 25일 오후 8시30분에는 중국 상하이에서 맨유전을 치른 뒤, 내달 4일 오후 11시6분 인터밀란과 격돌하는 일정이다.이밖에 18일 오후 12시6분 아스날(잉글랜드)와 바이에른 뮌헨의 맞대결을 비롯해 20일 자정 맨유-인터밀란, 21일 오전 9시6분 바이에른 뮌헨-레알 마드리드 등의 맞대결도 관심이 쏠린다. 27일 오전 9시6분엔 레알 마드리드와 아틀레티코 마드리드 간 ‘마드리드 더비’도 열린다.ICC 중계는 스포티비나우와 스포티비온 등에서 진행된다. 맨유 경기는 다만 녹화 중계로만 편성된다.17(수) 오전 10시6분 : 피오렌티나 vs 과달라하라 / SPOTV NOW18(목) 오후 12시6분 : 아스날 vs 바이에른 뮌헨 / SPOTV ON, SPOTV NOW21(일) 오전 0시 : 맨유 vs 인터밀란 / SPOTV NOW, SPOTV ON(딜레이)21(일) 오전 5시6분 : 벤피카 vs 과달라하라 / SPOTV NOW21(일) 오전 7시6분 : 아스날 vs 피오렌티나 / SPOTV ON2, SPOTV NOW21(일) 오전 9시6분 : 바이에른 뮌헨 vs 레알 마드리드 / SPOTV ON2, SPOTV NOW24(수) 오전 8시6분 : 레알 마드리드 vs 아스날 / SPOTV ON, SPOTV NOW24(수) 오전 10시6분 : 바이에른 뮌헨 vs AC밀란 / SPOTV ON2, SPOTV NOW24(수) 오전 10시6분 : 과달라하라 vs AT마드리드 / SPOTV NOW24(수) 오후 8시36분 : 유벤투스 vs 인터밀란 / SPOTV ON, SPOTV NOW25(목) 오전 9시6분 : 피오렌티나 vs 벤피카 / SPOTV NOW27(토) 오전 9시6분 : 레알 마드리드 vs AT마드리드 / SPOTV ON, SPOTV NOW29(월) 오전 4시6분 : AC밀란 vs 벤피카 / SPOTV NOW4(일) 오전 1시30분 : 맨유 vs AC밀란 / 중계미정11(일) 오전 1시6분 : AT마드리드 vs 유벤투스 / SPOTV ON, SPOTV NOW