[스포츠한국 김명석 기자] 프로축구 K리그1 3강 체제를 구축한 전북현대와 울산현대, FC서울이 잇따라 맞대결을 펼친다. 치열한 선두권 경쟁의 분수령은 물론 상위권 판도 자체를 뒤흔들 수도 있을 3경기다.20라운드 현재 K리그1 선두는 승점 44점(13승5무2패)을 기록 중인 전북이다. 울산이 43점(13승4무2패)으로 2위, 그리고 서울이 39점(11승6무3패)으로 3위에 각각 올라 있다. 울산은 전북·서울보다 1경기 덜 치른 상황이다. 3위 서울과 4위 강원FC의 격차는 8점 차다.그런 세 팀이 K리그 21~23라운드에서 잇따라 맞대결을 펼친다. 이른바 승점 6점짜리 맞대결이 연속해서 펼쳐지는 셈이다. 이 3경기에서 어느 팀이 어떠한 성적을 거두느냐에 따라 선두경쟁 역시 크게 요동칠 수 있다. 경우에 따라선 독주나 2강 체제로 변하거나, 선두권의 범위가 오히려 넓어질 수도 있다.서막은 1위 전북과 2위 울산이 올린다. 14일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 맞대결을 펼친다. K리그1 21라운드를 빛낼 ‘빅매치’다. 이 경기에서 승리하는 팀은 선두 경쟁에서 한 걸음 앞설 수 있다. 특히 울산이 이길 경우, 1경기 덜 치르고도 선두에 올라서는 상황이 된다.22라운드에선 서울과 전북이 격돌한다. 전장은 20일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 펼쳐진다. 이어 30일 오후 7시30분 울산종합운동장에서 열리는 23라운드에선 울산과 서울이 만난다. 그야말로 K리그 3강이 잇따라 격돌하는 흥미진진한 일정의 연속인 셈이다.서로 간의 맞대결 결과에 따라 선두권 경쟁 역시 요동칠 전망이다. 독주체제의 발판을 마련하는 팀이 나올 수도 있고, 경쟁에서 크게 뒤처지는 팀이 나올 경우 2강 체제로 굳어질 수도 있다. 정상을 향한 레이스 판도 자체가 크게 흔들릴 수도 있는 셈이다.반대로 세 팀 간 맞대결 모두 팽팽한 흐름이 이어지고, 4위권 팀들이 맹추격에 나선다면 상위권 순위 경쟁 자체가 혼돈으로 빠질 수도 있다. 잇따라 펼쳐지게 될 전북과 울산, 서울의 맞대결에 많은 이목이 집중되는 이유다.- 14일 오후 7시 : 전북 vs 울산 (전주월드컵)- 20일 오후 7시 : 서울 vs 전북 (서울월드컵)- 30일 오후 7시30분 : 울산 vs 서울 (울산종합)